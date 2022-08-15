"Сказали, что им по приколу": в Калаче разыскивают подростков, которые устроили нацистскую фотосессию на Алле Героев

Очевидец фотосессии Андрей Подтынченко сообщил "Газете.Ru", что попытался узнать у девушек причину такого поступка.

"Возвращаюсь вчера с дискотеки, это было в десять часов. Проходил мимо своих знакомых, они меня окликнули, и рассказали, что девочки сидят на памятнике Героев Советского Союза и кидают "зиги". Я догнал их и начал проводить с ними беседу. Спросил, для чего они это делали. Сказали, что им по приколу. Потом стояли, молчали, потому что, по их словам, уважают старших. Я их отчитал, сказал, что это приветствие Адольфа Гитлера, что они живут в России, и так делать лучше не стоит. Сказал им, что хорошим это не закончится. Девушки никак не реагировали, просто стояли и молчали", - рассказал Подтынченко.