"Сказали, что им по приколу": в Калаче разыскивают подростков, которые устроили нацистскую фотосессию на Алле Героев

Воспитание детей — это сложная задача, с которой справляются не все. В Воронежской области две девочки устроили возмутительную фотосессию на Алее Героев. Девочки сначала демонстрировали нацистское приветствие, а после "погрелись" у вечного огня. Прохожий, заметив это, подошёл к подросткам и спросил, зачем они это делают. Как оказалось, "по приколу".
Подростки опубликовали в сети кадры в Аллеи Героев в городе Калач под Воронежем. Две девочки сначала "зиговали" у памятника, а после погрелись у вечного огня с телефонами.
Очевидец фотосессии Андрей Подтынченко сообщил "Газете.Ru", что попытался узнать у девушек причину такого поступка.
"Возвращаюсь вчера с дискотеки, это было в десять часов. Проходил мимо своих знакомых, они меня окликнули, и рассказали, что девочки сидят на памятнике Героев Советского Союза и кидают "зиги". Я догнал их и начал проводить с ними беседу. Спросил, для чего они это делали. Сказали, что им по приколу. Потом стояли, молчали, потому что, по их словам, уважают старших. Я их отчитал, сказал, что это приветствие Адольфа Гитлера, что они живут в России, и так делать лучше не стоит. Сказал им, что хорошим это не закончится. Девушки никак не реагировали, просто стояли и молчали", - рассказал Подтынченко.
Позже девочки выложили фотографии в интернет. Местные жители вознегодовали. Они потребовали найти девушек и наказать. Теперь полиция разыскивает девочек и их родителей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот когда тебя с голой жопой высекут перед линейкой - вот тут то авторитета много не заработаешь.
Сейчас будут очередные сопли на камеру, мы не знали, мы не хотели...
Большая часть неадекватов сама себе статью накручивает, публикуя там фото и видеоматериалы!
Страна должна знать своих "героев"!