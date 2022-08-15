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"Сказали, что им по приколу": в Калаче разыскивают подростков, которые устроили нацистскую фотосессию на Алле Героев

"Сказали, что им по приколу": в Калаче разыскивают подростков, которые устроили нацистскую фотосессию на Алле Героев

Автор:
15 августа 2022 08:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Аллея Героев   Россия   воронеж   воспитание   интересное   подростки   ужас   фото   
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Воспитание детей — это сложная задача, с которой справляются не все. В Воронежской области две девочки устроили возмутительную фотосессию на Алее Героев. Девочки сначала демонстрировали нацистское приветствие, а после "погрелись" у вечного огня. Прохожий, заметив это, подошёл к подросткам и спросил, зачем они это делают. Как оказалось, "по приколу".

Подростки опубликовали в сети кадры в Аллеи Героев в городе Калач под Воронежем. Две девочки сначала "зиговали" у памятника, а после погрелись у вечного огня с телефонами.

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Очевидец фотосессии Андрей Подтынченко сообщил "Газете.Ru", что попытался узнать у девушек причину такого поступка.

"Возвращаюсь вчера с дискотеки, это было в десять часов. Проходил мимо своих знакомых, они меня окликнули, и рассказали, что девочки сидят на памятнике Героев Советского Союза и кидают "зиги". Я догнал их и начал проводить с ними беседу. Спросил, для чего они это делали. Сказали, что им по приколу. Потом стояли, молчали, потому что, по их словам, уважают старших. Я их отчитал, сказал, что это приветствие Адольфа Гитлера, что они живут в России, и так делать лучше не стоит. Сказал им, что хорошим это не закончится. Девушки никак не реагировали, просто стояли и молчали", - рассказал Подтынченко.

Позже девочки выложили фотографии в интернет. Местные жители вознегодовали. Они потребовали найти девушек и наказать. Теперь полиция разыскивает девочек и их родителей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Аллея Героев   Россия   воронеж   воспитание   интересное   подростки   ужас   фото   
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42  комментария
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18k
ЦСКА 3 часа назад
Если наложат пятерку, то как с гуся вода....Надо нахлобучить родоков тысяч по триста! Что б соски шмотки до свадьбы донашивали, да макарошки им в радость были!
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1k
svarog19692007 8 минут назад
Выкидышы ЕГЭ... Что тут сказать ? 9го Мая , лишь повод выпить для таких .
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3k
Natalia 17 минут назад
я не верю, что они и им подобные вот просто так по приколу пошли такое делать. Их и их родителей мало просто наказать, надо ковырять откуда такое рвение пошло, в каких пабликах и группах сидят и прочее
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−7
245
Александер 009loh322 20 минут назад
Пошёл вон, дебил...
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9k
Василенко Татьяна 55 минут назад
Согласна с версией того, что засранок на принудительные работы, а родителям - штрафы по пол-лимона, чтоб у тех, и у других мозги на место встали. Безнаказанность - вот причина подобных выходок. И неплохая мысль блокировки соцсетей до определенного возраста, чтоб дурь всякая в голову не лезла
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34k
Aleks 56 минут назад
Публичная порка кстати весьма существенное наказание за такие проступки. Как в царских лицеях. Сейчас большинство малолеток хайпуют на определенных хулиганских поступках, типа наказания минимум а авторитет среди сверстников и тд. Те же неблагополучные подростки, им вообще пофиг до наказаний в школе, тем более всегда вокруг них образуется кружок таких же ущербных, которые будут восхищаться.
А вот когда тебя с голой жопой высекут перед линейкой - вот тут то авторитета много не заработаешь.
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34k
Aleks Час назад
Насколько тупая растет ныняшняя молодежь... Они просто даже не подозревали о последствиях, что после лекции все равно запостили все в соцсети.
Сейчас будут очередные сопли на камеру, мы не знали, мы не хотели...
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2k
vagon1 Час назад
Как хорошо, что есть интернет.
Большая часть неадекватов сама себе статью накручивает, публикуя там фото и видеоматериалы!
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2k
АлексЮстасу Час назад
Поколение хайпа, чего-то там еще, даже слов таких не знаю. "Bы..6aтb" так, чтобы сидеть и лежать долго не могли, а делали всё стоя.
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1k
Sergius SPb Час назад
Вот, а вы говорите Украина... У себя-то разобраться не можем.
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66
HalloFreeSpace 2 часа назад
Что ж людей тянет такое вытворять на кладбища и мемориалы ???
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Комментарий удален. Причина: флуд
−12
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−18
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−18
14k
K7OO 2 часа назад
Причина только одна - соцсети. Никаким другим способом в их глупые тыквы подобная идея прийти не могла. Так что копать можно только в этом направлении, любые другие меры бессмысленны. Думаю, что кнопочные телефоны до достижения определенного возраста могли бы остановить тотальную дебилизацию.
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44k
Андрей 2 часа назад
После революции тюремные сроки были сокращены в 10 раз. Считалось, что не тюрьма буржуинская, а воспитание человеческое исправит бандосов и поставит их на путь исправления. В итоге преступность выросла в десятки раз. Пришлось вернуться к старым методам. С детями та же история. Не будет наказяния - получим безжалостных, безпринципных отморозков от которых зла будет бльше.
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6k
Котэ 2 часа назад
а мы в детстве в войнушку играли, наши и немцы, хорошо что тогда мобильников и фишек не было, а то б всех "немцев" сначала розгами, потом ногами, потом по 200 тыс штрафа с родителей, а потом б усыпили.
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4k
Вячеслав 2 часа назад
Зачем рожи замазали то? Страна должна знать своих героев. Чтобы на улицах узнавали и было старое-доброе общественное порицание. А то по НТВ в ЧП показывают мокрушников и мошенников с неприкрытой рожей, а этих спрятали. Найти, дать штраф и каждой по 200 часов общественнополезных работы, например мыть полы и унитазы в казармах местной военной части.
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39k
Aleksandr 2 часа назад
А чего морды замазали?
Страна должна знать своих "героев"!
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409
Nik Nik 2 часа назад
К ветеринару. Усыпить.
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
А все потому что нельзя наказывать детей. А вовремя дали бы РОЗОГ, поумнели бы.
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