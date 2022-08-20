В Тобольске кавказец достал пистолет и избил пенсионера в ответ на просьбу переставить машину

Горячий парень встретился с пенсионером. Пожилой мужчина попросил освободить выезд, а кавказец начал спорить. Словесная перепалка приняла серьёзный оборот. По словам кавказца, пенсионер послал его на.. и он не выдержал - побежал к своей машине, достал оружие и стал им угрожать. На этом не остановился и стал отвешивать пощёчины.

«Старый, ты что б…!? Ты мне н… отправил, говорю езжай, пошёл н…!»