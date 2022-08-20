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В Тобольске кавказец достал пистолет и избил пенсионера в ответ на просьбу переставить машину

В Тобольске кавказец достал пистолет и избил пенсионера в ответ на просьбу переставить машину

Автор:
20 августа 2022 19:17
Сообщество : Криминал
Метки: Двор   Тобольск   драка   кавказец   машина   пенсионер   пистолет   проезд   
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Он перегородил своим авто выезд со двора и полез в драку когда к нему обратились с просьбой отъехать.

Горячий парень встретился с пенсионером. Пожилой мужчина попросил освободить выезд, а кавказец начал спорить. Словесная перепалка приняла серьёзный оборот. По словам кавказца, пенсионер послал его на.. и он не выдержал - побежал к своей машине, достал оружие и стал им угрожать. На этом не остановился и стал отвешивать пощёчины.

«Старый, ты что б…!? Ты мне н… отправил, говорю езжай, пошёл н…!»

 И где здесь уважение к старшим?

Источник:

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Метки: Двор   Тобольск   драка   кавказец   машина   пенсионер   пистолет   проезд   
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28  комментариев
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10k
Ivan 2 часа назад
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108k
Москвичка Полминуты назад
Чемодан в зубы и на Донбас восстанавливать дороги, электрокоммуникации, чистить дворы от грязи, строить дома.
Трудовая терапия эффективна для особо ё.б.н.утых м.у.даков!
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24k
Slawa49 5 минут назад
азер 100пудово!
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293
Максим Макашев 9 минут назад
ну и оставить этого кавказоида в тайге, диким зверям на прожор
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1k
Fiverknot 15 минут назад
Что должно случиться, чтобы народ массово перестал это терпеть?
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30k
MatveiVainrub 36 минут назад
Просто падонак . Его родителям должно быть стыдно за сына которого они воспитали . Негодяй и падонак . А тот кто снимал - к нему тоже вопросы есть если что !!!
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16k
Дядюшка Ау 41 минуту назад
Нехорошо. За ствол схватился, считай статью нашел. Вместе с тем не могу не отметить, что кавказец, видимо, не врет. Ибо в обществе сформировались отдельные социальные группы, как-то гламурные бабенки, автобабы, отмороженные пенсионеры, которые совсем не заставляют себя сдерживаться при произнесении в адрес окружающих не литературных выражений. В данном случае с выходцем с Кавказа, у которых весьма критично то, что ты говоришь, сыграло с пенсом злую шутку. Это не равнодушным русским нахамить. Разница в общении была закреплена десятком лещей.

P.S. ТС задает вопрос "И где здесь уважение к старшим?". Остановитесь на мгновение и попробуйте вызвать в себе уважение к визави, что в лицо посылает вас нах в достаточно безобидной ситуации.
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120k
БрОдЯгА 41 минуту назад
Я бы на месте снимавшего уронил чё нить на его ведро.
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2k
Трям 47 минут назад

Его ведро скоро самовозгорится, а он будет извиняться на камеру...
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2
Иркин 51 минуту назад
Похоже, чувствуют свою безнаказанность.
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6k
Горец Ю Час назад
Выйду на пенсию, уеду в Дикие Горы и буду 2,718башить всех горян)))
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102
Guilty Pleasure Час назад
пусть едет на родину и оттуда пишет видео с извинениями. И отцу своему пусть расскажет, как он с пожилыми обращается.
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86k
Taras Kozalupko Час назад
Почему снимающий ролик не вызвал полицию?
Или хотя бы не крикнул в окно - я вызвал полицию
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499
В. Л. Час назад
так это же не кавказец, это овцеёб горный!!!
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16k
Вася 2 часа назад
Храждане юристы ! чо там полагается за махание пистолетом и пощёчинам ? Попытаются хулиганку состряпать или есть вариант посерьёзнее ?
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4k
Tuskub 2 часа назад
..найдут...а потом, как девочка, будет просить прощения, извиняться перед все народом...
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1k
Kristine Broka 2 часа назад
Во всеуслышание они заявляют о том, что почитают старость. Оно и видно... За такое наказание должно быть предельно серьёзное.
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22k
albedo 2 часа назад
Опять обезьяна.
Причем молодая обезьяна испугалась старика и достала оружие.
Это типичное поведение "смелых горцев".
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August

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