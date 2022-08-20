В Тобольске кавказец достал пистолет и избил пенсионера в ответ на просьбу переставить машину

Он перегородил своим авто выезд со двора и полез в драку когда к нему обратились с просьбой отъехать.
Горячий парень встретился с пенсионером. Пожилой мужчина попросил освободить выезд, а кавказец начал спорить. Словесная перепалка приняла серьёзный оборот. По словам кавказца, пенсионер послал его на.. и он не выдержал - побежал к своей машине, достал оружие и стал им угрожать. На этом не остановился и стал отвешивать пощёчины.
«Старый, ты что б…!? Ты мне н… отправил, говорю езжай, пошёл н…!»
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И где здесь уважение к старшим?
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АНТИФИШКИ
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P.S. ТС задает вопрос "И где здесь уважение к старшим?". Остановитесь на мгновение и попробуйте вызвать в себе уважение к визави, что в лицо посылает вас нах в достаточно безобидной ситуации.
Его ведро скоро самовозгорится, а он будет извиняться на камеру...
"Хороший гасконец - мёртвый гасконец."
Не я это придумал, ни нам с Вами отменять данную традицию.DDD
Или хотя бы не крикнул в окно - я вызвал полицию
Причем молодая обезьяна испугалась старика и достала оружие.
Это типичное поведение "смелых горцев".