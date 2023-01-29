«Ты почему на машину плюнул?»: кавказец наехал на мужика из-за того, что тот оскорбил Z-символику

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Тот пытался скрыться, но не тут-то было.
Неоднозначное видео со взаимными оскорблениями. Мужчина шёл по улице, увидел машину с буквой Z и зачем-то на неё плюнул. По всей видимости, он был «под градусом». Это заметил бдительный гражданин и решил вмешаться.
От потребовал от мужика вытереть стекло, стал интересоваться, зачем он это сделал и дело чуть не дошло до драки. В конце концов мужик всё-таки скрылся, напоследок обозвав гражданина «фашистом»:
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только вот про маму зря - судя по возрасту этой мрази, мать его скорее всего уже на том свете и прекрасно видит какое чмо вырастила.
Характерными признаками фашизма являются также антилиберализм[7], антидемократизм, отрицание выборной демократии, социал-демократии[1], антикоммунизм, реваншизм и вождизм, экспансионизм, элитаризм[8], социальный дарвинизм[1], этатизм и, в ряде случаев, корпоративизм, расизм[9][10][11] и политика геноцида[9][11]. Занимает крайне правое место в традиционном лево-правом политическом спектре[12][13].
Первые фашистские движения возникли в Италии во время Первой мировой войны, а затем распространились на другие европейские страны[12].
Фашисты рассматривали Первую мировую войну как революцию, которая принесла масштабные изменения в природу войны и государства. Тотальная война и тотальная массовая перманентная мобилизация уничтожили различия между гражданским населением и непосредственными участниками военных действий. Возникло милитаризованное государство, способное мобилизовать в армию миллионы людей и обеспечить производство вооружения и других ресурсов. Получалось, что все граждане были тем или иным образом задействованы в войне[14].
Фашисты считали полную мобилизацию общества в условиях тоталитарного государства необходимой для подготовки нации к вооружённому конфликту и эффективного реагирования на экономические трудности[15]. Во главе фашистского государства стоит сильный лидер (например, диктатор) и правительство работает в условиях военного положения или близкого к нему, что обеспечивает укрепление национального единства и поддержания стабильности в обществе[15]. Фашизм отвергает утверждения о том, что насилие априори имеет негативный характер, и рассматривает политическое насилие и войну как средства, которые могут обеспечить национальное развитие и процветание[16]. В экономике обычно стремятся достигнуть автаркии (экономической самодостаточности), для чего активно используется протекционизм, государственное регулирование экономики и экономическое вмешательство[14]. Крайний авторитаризм и национализм фашизма порождают радикальный расизм стремление к расовой чистоте или к установлению власти расы господ, что провоцирует массовые убийства, принудительную стерилизацию, геноцид или депортации[17]
Чет про это вы молчите, как-то
А чо так?
Или глазки салом натертые, видят тильки то що трэба?