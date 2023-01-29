«Ты почему на машину плюнул?»: кавказец наехал на мужика из-за того, что тот оскорбил Z-символику

Неоднозначное видео со взаимными оскорблениями. Мужчина шёл по улице, увидел машину с буквой Z и зачем-то на неё плюнул. По всей видимости, он был «под градусом». Это заметил бдительный гражданин и решил вмешаться.

От потребовал от мужика вытереть стекло, стал интересоваться, зачем он это сделал и дело чуть не дошло до драки. В конце концов мужик всё-таки скрылся, напоследок обозвав гражданина «фашистом»: