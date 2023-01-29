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«Ты почему на машину плюнул?»: кавказец наехал на мужика из-за того, что тот оскорбил Z-символику

«Ты почему на машину плюнул?»: кавказец наехал на мужика из-за того, что тот оскорбил Z-символику

Автор:
29 января 2023 16:30
Сообщество : Жить в России
Метки: кавказец   машина   мужик   наезд   оскорбления   патриот   
3483
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Тот пытался скрыться, но не тут-то было.

Неоднозначное видео со взаимными оскорблениями. Мужчина шёл по улице, увидел машину с буквой Z и зачем-то на неё плюнул. По всей видимости, он был «под градусом». Это заметил бдительный гражданин и решил вмешаться.

От потребовал от мужика вытереть стекло, стал интересоваться, зачем он это сделал и дело чуть не дошло до драки. В конце концов мужик всё-таки скрылся, напоследок обозвав гражданина «фашистом»:

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Метки: кавказец   машина   мужик   наезд   оскорбления   патриот   
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24  комментария
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13k
котегRUS 2 часа назад
всё правильно конечно.. зря не добился чтобы вытер..
только вот про маму зря - судя по возрасту этой мрази, мать его скорее всего уже на том свете и прекрасно видит какое чмо вырастила.
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2k
Enotko Ytko 11 секунд назад
ох нужна нам опричнина.... пора уже всю эту перхоть приструнить
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3k
skandere 9 минут назад
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18k
Шуруп 44 минуты назад
Фаши зм (итал. fascismo fascio «пучок, связка; объединение, союз; fascio di combattimento «союз борьбы»[1]) идеология и общественно-политическое движение[1] в рамках авторитарного или тоталитарного милитаристского ультранационализма[2][3][4] и соответствующий диктаторский[5] режим с жёсткой регламентацией общества и экономики[6].

Характерными признаками фашизма являются также антилиберализм[7], антидемократизм, отрицание выборной демократии, социал-демократии[1], антикоммунизм, реваншизм и вождизм, экспансионизм, элитаризм[8], социальный дарвинизм[1], этатизм и, в ряде случаев, корпоративизм, расизм[9][10][11] и политика геноцида[9][11]. Занимает крайне правое место в традиционном лево-правом политическом спектре[12][13].

Первые фашистские движения возникли в Италии во время Первой мировой войны, а затем распространились на другие европейские страны[12].

Фашисты рассматривали Первую мировую войну как революцию, которая принесла масштабные изменения в природу войны и государства. Тотальная война и тотальная массовая перманентная мобилизация уничтожили различия между гражданским населением и непосредственными участниками военных действий. Возникло милитаризованное государство, способное мобилизовать в армию миллионы людей и обеспечить производство вооружения и других ресурсов. Получалось, что все граждане были тем или иным образом задействованы в войне[14].

Фашисты считали полную мобилизацию общества в условиях тоталитарного государства необходимой для подготовки нации к вооружённому конфликту и эффективного реагирования на экономические трудности[15]. Во главе фашистского государства стоит сильный лидер (например, диктатор) и правительство работает в условиях военного положения или близкого к нему, что обеспечивает укрепление национального единства и поддержания стабильности в обществе[15]. Фашизм отвергает утверждения о том, что насилие априори имеет негативный характер, и рассматривает политическое насилие и войну как средства, которые могут обеспечить национальное развитие и процветание[16]. В экономике обычно стремятся достигнуть автаркии (экономической самодостаточности), для чего активно используется протекционизм, государственное регулирование экономики и экономическое вмешательство[14]. Крайний авторитаризм и национализм фашизма порождают радикальный расизм стремление к расовой чистоте или к установлению власти расы господ, что провоцирует массовые убийства, принудительную стерилизацию, геноцид или депортации[17]
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284
Alex 57 минут назад
встретились иностранный агент и русофоб))
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10k
Юрий 57 минут назад
Вот, тварина, втихаря, плюнуть и убежать. Подлец.
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630
luber0206 58 минут назад
Дед красава!Чурка как всегда чурка.Почему дед плюнул?Да потому,что он знает больше про фашизм! Так как его возраст дает понимание,что общался он с ветеранами ВОВ в живую ,прожил в СССР большую часть жизни, в отличии от чурбана. А где уважение к старшему поколению? Ах да,это же русский дед!
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1k
КАКАнгел Час назад
Этим должны заниматься не выходцы из южных стран а местная полиция , просто позор. Может стоит предложить местному участковому найти этого мерзавца и наказать или поехать пол года на фронт для поднятия патриотизма ?
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1k
КАКАнгел Час назад
надо было фашисту репу начистить. хохляцкий прихвостень.
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5k
Alexander 2 часа назад
В то время пока хохленыши исподтишка колеса спускают и машины царапают с подобными буквами, находятся неравнодушные которые не проходят мимо. И главный аргумент этого [мат] "какое твое дело", позиция труса, нашкодил, но отвечать не хочет. По поводу мамы и остальных слов, то тут больше национальное, у нас нахер посылают, у них так, не закладывая обычно смысла.
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51k
dima423 2 часа назад
жаль что все таки не вытер его мерзким епальником заплеванную машину... Тот случай когда я поддерживаю кавказца пресующего русского, и сам бы сделал тоже самое...
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755
KE2646 2 часа назад
Сначала подумал, что это какой-то неправильный "кавказец", гражданскую позицию проявляет, замечание сделал мужику, когда увидел его нехороший поступок... Но после слов- обещаний про маму он "реабилитировался" в моих глазах.
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