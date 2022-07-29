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Пенсионер из Калининграда обучил своего кота цирковым трюкам

Пенсионер из Калининграда обучил своего кота цирковым трюкам

Автор:
29 июля 2022 07:43
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   дрессировка   животные   кот   кошка   пенсионер   
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Пенсионер из Калининграда Пётр Чурсин обучил своего кота Васю акробатическим элементам. Теперь эта парочка уже успела стать достопримечательностью города.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   домашние животные   дрессировка   животные   кот   кошка   пенсионер   
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Игорь Полчаса назад
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Летучий Мыш 43 секунды назад
Шикарный кошак и терпеливый. Меня от "Вася,пойдем! Вася,прыгай " к концу видео мутить начало. Собачка деду больше подошла бы. А пока Вася не протестует- народу развлечение))
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