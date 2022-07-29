Пенсионер из Калининграда обучил своего кота цирковым трюкам

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Пенсионер из Калининграда Пётр Чурсин обучил своего кота Васю акробатическим элементам. Теперь эта парочка уже успела стать достопримечательностью города.
Пенсионер рассказал, что сразу начал дрессировать Васю, потому что заметил у кота "задатки с рождения".
Вася не первый "ученик" Чурсина. Дрессировщик, рассказал что его предыдущий питомец Лева тоже был знаменитостью в Калининграде.
Источник:
АНТИФИШКИ
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