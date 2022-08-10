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Кто быстрее: британские туристы занимают шезлонги возле бассейна

Кто быстрее: британские туристы занимают шезлонги возле бассейна

Автор:
10 августа 2022 13:19
Метки: Испания   Пальма   Пальма-де-Майорка   британцы   видео   люди   туризм   туристы   эгоизм   
1806
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В испанском городе Пальма-де-Майорка очевидец запечатлел британских туристов, оставляющих свои вещи и полотенца на шезлонгах возле бассейна отеля. После этого они отправляются на завтрак и возвращаются к шезлонгам лишь через несколько часов.
Отдыхающие занимают шезлонги возле бассейна и уходят по своим делам. А вы встречались с подобными причудами туристов во время отдыха?

Источник:

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Метки: Испания   Пальма   Пальма-де-Майорка   британцы   видео   люди   туризм   туристы   эгоизм   
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21  комментарий
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263
ChePaev Час назад
Есть такая хня. Некоторые идиоты не спят не едят, в 6 утра уже бегут с полотенцами шезлонги занимать особенно у басейна в первой линии. Этим не только британские туристы страдают, наши тоже в том числе. Часто встречал такое в европейских гостиницах. Это особая каста е.б.а.н.у.т.ы.х людей.
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2k
Vad 5 минут назад
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16k
Vital Idol 11 минут назад
Нищеброды деревенские... Ездят по дишманским отелям...
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−43
Alexandr Fisher 13 минут назад
Вообще то это так везде в любой стране люди приходят с утра к пляжу или бассейну , кладут вещи и уходят на завтрак, еще куда то и т.д. Поэтому тут ничего такого нету
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 15 минут назад
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1k
Р Х 17 минут назад
В Турции постоянно такое наблюдаю. Просто убираю вещи с пустого лежака, если вижу, что хозяева не объявляются, и ложусь. Есть кадры, которые связывают лежаки полотенцами. Такие лежаки убираются дальше пятой линии и заменяются пустыми )))
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10k
Ivan 17 минут назад
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24k
Сергей Алексеевич 20 минут назад
Смотрю самые козырные места у них поближе к бару.
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24k
Сергей Алексеевич 21 минуту назад
А я думал что только немцы такой хернёй страдают.
Я быстро такие "занятые" лежаки определял и просто сбрасывал полотенца или вещи на песок недалеко, если хозяин приходил, что было крайне редко, то говорил что это ветер наверное унёс, я с семьёй пришёл и увидел пустой лежак, пусть свои претензии направляет в небесную канцелярию в отдел ветров, но чаще всего так никто и не приходил, т.е. мы с женой и ребёнком пользовались этим лежаком 2-3-4 часа и за это время никто претензий на него не предъявлял. Я даже слова не могу подобрать каким бы назвать таких паразитов, которые не дают нормально отдыхать другим. А ещё в некоторых отелях есть правило "забытых вещей", если достаточно долго никто за вещами не приходит, то их убирают сотрудники отеля, освобождая лежак.
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4k
мемфрид 23 минуты назад
Крысы
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40k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка)))
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1k
Вадим В. Новоженов 38 минут назад
В Алании, Турция, 5 звёзд (!!!!!), мне также, приходилось, ни-свет-ни-заря, бегать к 5-6.00 часам утра и класть полотенца на лежаки 1-й линии себе, жене, детям.
Хороший, бля, отпуск - вместо того, чтобы отоспаться - все две недели просыпаться ещё раньше (!!!), чем в рабочие дни.
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12k
сеньор Леонсио 50 минут назад
Сталкивался с этим мудачьём,и на своём отдыхе!
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1k
Василич 52 минуты назад
Там раньше закрыто что ли ? Спокойно пришел в полшестого утра, и занял свое место под солнцем) Весь день свободен!
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135
HalloFreeSpace Час назад
Ненавижу такой отдых ...
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