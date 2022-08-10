Кто быстрее: британские туристы занимают шезлонги возле бассейна

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В испанском городе Пальма-де-Майорка очевидец запечатлел британских туристов, оставляющих свои вещи и полотенца на шезлонгах возле бассейна отеля. После этого они отправляются на завтрак и возвращаются к шезлонгам лишь через несколько часов.
Отдыхающие занимают шезлонги возле бассейна и уходят по своим делам. А вы встречались с подобными причудами туристов во время отдыха?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я быстро такие "занятые" лежаки определял и просто сбрасывал полотенца или вещи на песок недалеко, если хозяин приходил, что было крайне редко, то говорил что это ветер наверное унёс, я с семьёй пришёл и увидел пустой лежак, пусть свои претензии направляет в небесную канцелярию в отдел ветров, но чаще всего так никто и не приходил, т.е. мы с женой и ребёнком пользовались этим лежаком 2-3-4 часа и за это время никто претензий на него не предъявлял. Я даже слова не могу подобрать каким бы назвать таких паразитов, которые не дают нормально отдыхать другим. А ещё в некоторых отелях есть правило "забытых вещей", если достаточно долго никто за вещами не приходит, то их убирают сотрудники отеля, освобождая лежак.
Хороший, бля, отпуск - вместо того, чтобы отоспаться - все две недели просыпаться ещё раньше (!!!), чем в рабочие дни.
А могли и на 2 и 3 линии.
Я с двумя детьми отдыхал просыпался в 10 шли на море искали шезлонг свободный укладывали барахло и спокойно купались до 12. потом в номер перекур до 15-00 и опять на пляж.
Один раз жена заикнулась встать пораньше и занять лежак я её разбудил и сказал пора, а сам лег дальше спать.
И на этом все закончилось.
Но знаешь, хотелось смотреть, лёжа после купания, на море, яхты, небо и смотреть на всю эту красоту, чтобы не мешали просмотру целлюлитные огромные жопы, безмерные дойки и гигантские брюха с пупковыми грыжами.
Мы сделали проще - следующие поездки были в Алжир и Тунис, где не было дефицита лежаков и мест на первой линии.
А можно брать платный лежак.
В 5***** есть такая услуга.
Мы пару раз брали.
в начале было 50$ потом ближе 2019 стали по 100-150$