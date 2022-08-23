Попробуй добеги: азартное и травмоопасное состязание

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Забавное состязание, в котором смельчакам нужно добежать до флага и сорвать его. Проблема в том, что бежать нужно по очень скользкому бревну.
Хороший тамада и конкурсы интересные
Судя по флагу, дело происходит в Валенсии. Интересно, какой приз?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Валенсия Испания боль бревно видео люди соревнование состязание флаг
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