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Попробуй добеги: азартное и травмоопасное состязание

Попробуй добеги: азартное и травмоопасное состязание

Автор:
23 августа 2022 11:49
Метки: Валенсия   Испания   боль   бревно   видео   люди   соревнование   состязание   флаг   
204
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Забавное состязание, в котором смельчакам нужно добежать до флага и сорвать его. Проблема в том, что бежать нужно по очень скользкому бревну.

Хороший тамада и конкурсы интересные

Судя по флагу, дело происходит в Валенсии. Интересно, какой приз?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Валенсия   Испания   боль   бревно   видео   люди   соревнование   состязание   флаг   
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5  комментариев
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8k
goshan_hmc 43 минуты назад
Да у нас каждый сабантуй так. Зимой снега подгребут, а летом соломки настелят... И не важно каким способом до приза добрался - добежал, потихонечку дошёл или дополз... Да и бревно подлиннее!
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47k
dima423 54 минуты назад
прикольно ...посмотреть)
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 59 минут назад
А потом все вместе поедали яичницу???
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7k
Борис Карабанов Час назад
Нашего СК на них нет.
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6k
Shtoppi Час назад
При "удачном" стечении обстоятельств - яйцами об бревно чипок! и премия Дарвина в кармане))))))))
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