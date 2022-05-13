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В хозяйстве пригодится: мужчина прокатился с гигантской пальмой по городу

В хозяйстве пригодится: мужчина прокатился с гигантской пальмой по городу

Автор:
13 мая 2022 11:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Автомобиль   боливия   в мире   видео   люди   необычно   пальма   
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Предположительно в Боливии местный житель погрузил часть крупной пальмы в свой легковой автомобиль. После этого он решил прокатиться с деревом по городу.
Первый вопрос: как?
Второй вопрос: зачем?

Источник:

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Метки: Автомобиль   боливия   в мире   видео   люди   необычно   пальма   
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Alex Chebrikov

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