В хозяйстве пригодится: мужчина прокатился с гигантской пальмой по городу

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Предположительно в Боливии местный житель погрузил часть крупной пальмы в свой легковой автомобиль. После этого он решил прокатиться с деревом по городу.
Первый вопрос: как?
Второй вопрос: зачем?
Второй вопрос: зачем?
Источник:
АНТИФИШКИ
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