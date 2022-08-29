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Достопримечательности в интернете и в реальности

Достопримечательности в интернете и в реальности

Автор:
29 августа 2022 10:23
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   видео   достопримечательности   люди   места   ожидания и реальность   туризм   
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Наши ожидания не всегда совпадают с реальностью. Очередным доказательством этих слов служит видео, в котором парень сравнил ощущения от достопримечательностей при просмотре в интернете и в реальности.
Ожидания и реальность.

Источник:

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Метки: в мире   видео   достопримечательности   люди   места   ожидания и реальность   туризм   
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