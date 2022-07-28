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Бандитский Петербург: дорожный конфликт закончился выстрелом в ногу

Бандитский Петербург: дорожный конфликт закончился выстрелом в ногу

Автор:
28 июля 2022 11:02
Сообщество : Криминал
Метки: Автомобиль   Оружие   Петербург   бандит   пушки   стрельба   
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В Северной столице опять неспокойно. В Парголово на Заречной улице один из водителей подрезал другого, в результате чего возник конфликт.

Водители вышли из машин, чтобы выяснить отношения, но вместо того, чтобы решить все словами или просто набить друг другу морды, владелец одного из автомобилей выстрелил второму из травматического пистолета.


На видео можно заметить, что у второго водителя из ноги течет кровь и он хромает.

В данный момент стрелка задержали, ранее он уже был судим за хулиганство, незаконное ношение оружия и угрозу убийством.

Раненый 28-летний мужчина госпитализирован.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автомобиль   Оружие   Петербург   бандит   пушки   стрельба   
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2  комментария
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27k
Vazari Полчаса назад
А что за символ на футболке этого красавца? Не разглядел.
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7k
SuperTroll 16 минут назад
Пузатый сисян даже ветками махать не умеет, за пуколкой прячется..А все выежывается, клоун
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