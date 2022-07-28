Бандитский Петербург: дорожный конфликт закончился выстрелом в ногу

В Северной столице опять неспокойно. В Парголово на Заречной улице один из водителей подрезал другого, в результате чего возник конфликт.
Водители вышли из машин, чтобы выяснить отношения, но вместо того, чтобы решить все словами или просто набить друг другу морды, владелец одного из автомобилей выстрелил второму из травматического пистолета.
На видео можно заметить, что у второго водителя из ноги течет кровь и он хромает.
В данный момент стрелка задержали, ранее он уже был судим за хулиганство, незаконное ношение оружия и угрозу убийством.
Раненый 28-летний мужчина госпитализирован.
Источник:
АНТИФИШКИ
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