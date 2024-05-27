«Я с вас даже бабок не получаю за крышу»: бандит их девяностых

Мужчина приходит в магазины и ищет слабых работников или девушек, на которых нападает и под угрозой физической расправы требует 30% от доходов за "крышу".



В полицию неоднократно писали заявление на бандита, но никакой реакции со стороны правоохранителей не было, пишут в местных пабликах.