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«Я с вас даже бабок не получаю за крышу»: бандит их девяностых

«Я с вас даже бабок не получаю за крышу»: бандит их девяностых

Автор:
27 мая 2024 08:46
Сообщество : Криминал
Метки: архангельск   бандит   видер   конфликт   крыша   люди   
1806
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В Архангельске мужик напал на девушку, чтобы та платила ему деньги "за крышу" магазина.

Мужчина приходит в магазины и ищет слабых работников или девушек, на которых нападает и под угрозой физической расправы требует 30% от доходов за "крышу".

В полицию неоднократно писали заявление на бандита, но никакой реакции со стороны правоохранителей не было, пишут в местных пабликах.

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Метки: архангельск   бандит   видер   конфликт   крыша   люди   
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11  комментариев
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13k
Том Сойер 2 часа назад
"В полицию неоднократно писали заявление на бандита, но никакой реакции со стороны правоохранителей не было, пишут в местных пабликах." - снова должен Бастрыкин заинтересоваться видимо.... (А, простите, Колокольцев не хочет принять участие - на пару с Бастрыкиным?)
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1k
Михаил 6 минут назад
Вломить ему хорошенечко, и не забыть обоссать! Так сказать закрепить обучение... У него информатор чтоли есть где эти "слабые" работают? До сих пор никто ему не втащил...
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8k
Oleg 22 минуты назад
ля, какие же офигенные грабли были в 90х, что решили оттоптаться по ним ещё разок! полиции -нет, закона - нет, каждый выживает и защищается сам по себе, государство устранилось на сво... скрепненько то как!
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22k
иванов дмитрий Полчаса назад
Новости о почти всех ужасных резонаннсных преступлениях начинаются так.
Люди обращались в полицию, но......
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10k
Роман Полчаса назад
Тут в дурку писать нужно еще похоже.
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729
tokol Полчаса назад
Остались одни мусора... разогнать из всех и набрать адекватных
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21k
Robin Hood Час назад
Немножко старенький но в тему. Мусорную тему
Ссылка www.youtube.com
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10k
Alex Час назад
Мусора, как обычно - мусора.
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10k
Alex Час назад
Видимо этот кусого говна всю жизнь на параше провел, а тут вышел по ошибке.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3471 пост (3167 в горячем)

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