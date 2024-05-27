«Я с вас даже бабок не получаю за крышу»: бандит их девяностых

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В Архангельске мужик напал на девушку, чтобы та платила ему деньги "за крышу" магазина.
Мужчина приходит в магазины и ищет слабых работников или девушек, на которых нападает и под угрозой физической расправы требует 30% от доходов за "крышу".
В полицию неоднократно писали заявление на бандита, но никакой реакции со стороны правоохранителей не было, пишут в местных пабликах.
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