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Мужчина адекватно отреагировал на глупый вопрос

Мужчина адекватно отреагировал на глупый вопрос

Автор:
05 июля 2022 12:11
Сообщество : Юмор
Метки: Оружие   Юмор   азиаты   видео   обзор   подкол   прикол   
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Видеоролик с обзором стрелкового оружия быстро превратился в комедию благодаря всего одной фразе. Хорошо, что мужчина умеет адекватно реагировать на подколы.
Когда умеешь посмеяться над собой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Оружие   Юмор   азиаты   видео   обзор   подкол   прикол   
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11  комментариев
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541k
АРОН Час назад
В адеквате мужик. А ведь вооружён...
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Шамсуддин 9 минут назад
только хорошо знакомый человек может так шутить ) да ещё перед винтовкой
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15k
Роберт Шекли 15 минут назад
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15k
Кархародон 16 минут назад
Это Александр Шорваев, команда Molot Open.
Стрелки - самые вежливые и тактичные люди. Оружие обязывает уважать других вооружённых людей

Ссылка www.youtube.com
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21k
Mike Miller 23 минуты назад
Это смешно?
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20k
BiZ Полчаса назад
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30k
Slonyash 40 минут назад
Молодец!
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1k
Duke_kir 40 минут назад
побольше таких людей
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381
Alex 40 минут назад
А мог бы и шмальнуть
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740
S golovoi beda 55 минут назад
красавчик
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