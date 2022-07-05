Мужчина адекватно отреагировал на глупый вопрос

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Видеоролик с обзором стрелкового оружия быстро превратился в комедию благодаря всего одной фразе. Хорошо, что мужчина умеет адекватно реагировать на подколы.
Когда умеешь посмеяться над собой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Стрелки - самые вежливые и тактичные люди. Оружие обязывает уважать других вооружённых людей
Шучу, я тебя понял и полностью согласен, просто не мог не отреагировать)))