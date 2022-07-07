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Сообщество Жизнь в США 857 постов • 243 подписчика подписаться
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Сила стихии: молния ударила перед движущимися по трассе автомобилями

Сила стихии: молния ударила перед движущимися по трассе автомобилями

Автор:
07 июля 2022 08:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Автомобиль   США   авто   в мире   видео   молния   стихия   
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В американском штате Флорида молния ударила неподалеку от проезжавших по дороге автомобилей. Один из пассажиров запечатлел неприятную встречу со стихией.
К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Близкий удар молнии перед движущимися автомобилями попал на видео.

Источник:

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Метки: Автомобиль   США   авто   в мире   видео   молния   стихия   
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4  комментария
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Kariya Час назад
Была б тесла, можно было б пошутить. А так просто эпично повезло.
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umorist Минуту назад
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