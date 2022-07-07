Сила стихии: молния ударила перед движущимися по трассе автомобилями

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В американском штате Флорида молния ударила неподалеку от проезжавших по дороге автомобилей. Один из пассажиров запечатлел неприятную встречу со стихией.
К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Близкий удар молнии перед движущимися автомобилями попал на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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