«Хорошая» девочка села за руль маминой машины

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В наши дни за детьми нужен глаз да глаз. А уж доверять свою машину с ключами зажигания точно не стоит!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Автомобиль видео девочка дети ребенок за рулем
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В фильмах сплошь и рядом они прячутся за козырьком.
По факту - чаще валяются в подстаканнике.
Когда я спросил, типа "как так-то?", ответ был "Чтобы не искать по дому..."
- А как же угон?
- Дык - страховка есть...
PS Вообще у них конечно отношение к авто проще, как к ботинкам, износились - выкинул, украли - купил новые...