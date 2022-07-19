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«Хорошая» девочка села за руль маминой машины

«Хорошая» девочка села за руль маминой машины

Автор:
19 июля 2022 09:48
Сообщество : Юмор
Метки: Автомобиль   видео   девочка   дети   ребенок за рулем   
1155
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В наши дни за детьми нужен глаз да глаз. А уж доверять свою машину с ключами зажигания точно не стоит!

Источник:

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Метки: Автомобиль   видео   девочка   дети   ребенок за рулем   
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14  комментариев
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17k
Dr.CrAzY Час назад
однако ловкая мамаша...
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9k
Izrin Maria 13 минут назад
А кто снимал?
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10k
Hunson Abadeer 46 минут назад
ооооох надеюсь ремня прилетит
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25k
ɯǝvvоwɔ uєʞ 56 минут назад
Про детдом уже шутили?
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488
ПУПС 59 минут назад
Еб@нутое поколение......
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2k
vasilykopkov Час назад
Меня всегда удивляла привычка амеров оставлять ключи в машине.
В фильмах сплошь и рядом они прячутся за козырьком.
По факту - чаще валяются в подстаканнике.
Когда я спросил, типа "как так-то?", ответ был "Чтобы не искать по дому..."
- А как же угон?
- Дык - страховка есть...

PS Вообще у них конечно отношение к авто проще, как к ботинкам, износились - выкинул, украли - купил новые...
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−117
Thomsen Час назад
Плохо отрепетировано. По закону жанра ключи должны быть за козырьком.
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1k
Сергей Час назад
Хде воспитательный пиндюль? Без него - подобные выходки могут стать рецидивом.
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1k
greesevold Час назад
Девочка реально хорошая - внимательная, предприимчивая, самостоятельная. Вот за всё это мама ей и вкрутит по первое число, чтоб ещё и голову включала.
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6k
klop Час назад
А когда машину завела, мамаша чего ждала?
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