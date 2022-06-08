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Тюменский автолюбитель получил персональный постамент

Тюменский автолюбитель получил персональный постамент

Автор:
08 июня 2022 13:37
Сообщество : Юмор
Метки: Автомобиль   Курьезы   Тюмень   Юмор   авто   постамент   прикол   
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Жильцы дома в Тюмени были предупреждены о предстоящих работах по благоустройству территории. Требование временно переставить автомобиль в другое место выполнили почти все жители. Не переместивший транспортное средство автолюбитель получил персональный постамент.
Один из жителей дома проигнорировал требование переставить автомобиль.

Источник:

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Метки: Автомобиль   Курьезы   Тюмень   Юмор   авто   постамент   прикол   
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15  комментариев
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7k
Б.Касторский 2 часа назад
А если человек уехал в отпуск, например?
Я помню как ремонтировали фасад дома и вечером повесили объявление, дескать, убирайте свои корыта иначе ответственности не несем!
И утром начали. В итоге попортили пару автомобилей. К слову, ответственность таки понесли.
Предупреждать надо заблаговременно. Да и эвакуатор можно было вызвать.
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62k
КУЗНЕЦ Полчаса назад
Услуги эвакуаторa стоят 2000 рублей. Но так интереснee.
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1k
Трям 57 минут назад
Дебилы безмозглые!
4 года назад, в Москве, в довольно плотном дворе, приехал эвакуатор, аккуратно "сложил" тачки на одну сторону дома, закатали асфальт, потом все переставил на закатанный и положили асфальт с другой стороны. Потом раскидал тачки, чтоб могли разъехаться. И никаких проблем и западлянок, типа этой.
Правда через неделю асфальт снова вскрыли, чтоб трубы менять, но это уже другая история...
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