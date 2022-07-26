Золотистый ретривер вмешался, чтобы помешать своему другу-коту ввязаться в драку

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У каждого из нас есть хороший друг, который всегда рядом, чтобы остановить нас от принятия плохих решений, и, по-видимому, это также происходит в животном мире!
Золотистый ретривер, играющий в миротворца, быстро вмешивается, чтобы помешать кошке участвовать в уличной драке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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