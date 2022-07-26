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Золотистый ретривер вмешался, чтобы помешать своему другу-коту ввязаться в драку

Золотистый ретривер вмешался, чтобы помешать своему другу-коту ввязаться в драку

Автор:
26 июля 2022 09:39
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кот   кошка   прикол   ретривер   собака   
516
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У каждого из нас есть хороший друг, который всегда рядом, чтобы остановить нас от принятия плохих решений, и, по-видимому, это также происходит в животном мире!

Источник:

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Метки: видео   животные   кот   кошка   прикол   ретривер   собака   
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8  комментариев
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35
ChePaev Час назад
бери шинель, пошли домой!
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Hunson Abadeer 41 минуту назад
нереально хороший мальчик
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9k
Игорь 2 часа назад
никакой личной жизни
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Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Собака-разнимака
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