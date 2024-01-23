Добродушный пёсик стал таксистом для кота

Некоторые котики — те еще эксплуататоры, особенно, если они живут в одном доме с добродушными и всегда готовыми помочь пёсиками, такими, как ретривер из этого видео. Наивный собакен с радостью согласился стать таксистом для котофея, когда тот окончательно обленился.