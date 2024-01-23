FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15775 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Добродушный пёсик стал таксистом для кота

Добродушный пёсик стал таксистом для кота

Автор:
23 января 2024 09:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   кот   кошка   милота   пес   ретривер   собака   эксплуататор   
783
1
1

Некоторые котики — те еще эксплуататоры, особенно, если они живут в одном доме с добродушными и всегда готовыми помочь пёсиками, такими, как ретривер из этого видео. Наивный собакен с радостью согласился стать таксистом для котофея, когда тот окончательно обленился.

Теперь котяра не ходит по дому, а катается, сидя в коробке, которую всюду таскает за собой его верный лохматый сосед.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   кот   кошка   милота   пес   ретривер   собака   эксплуататор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

307940



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО
Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО
На дорогах стали появляться светофоры нового типа
На дорогах стали появляться светофоры нового типа
Набирающие популярность в сообществах
Жизненные комиксы, показывающие, что у медали всегда две стороны
Жизненные комиксы, показывающие, что у медали всегда две стороны
Русская печка
Русская печка
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#забавно#Юмор#история#позитив#факты#конфликт#Автовсячина#Разное
#животные#люди#США#машина#кино#кот#собака#ДТП#природа#Москва
#Прикол#автомобили#автомир#интересно#интересное#аварии#Спасение#авто аварии#фильм#кража
Операция по спасению лошади из огромного сугроба Операция по спасению лошади из огромного сугроба Кот мешает псу покинуть комнату Кот мешает псу покинуть комнату Нянька для маленьких котят Нянька для маленьких котят Добродушный пёс встречает сотрудника службы доставки Добродушный пёс встречает сотрудника службы доставки Золотистый ретривер вмешался, чтобы помешать своему другу-коту ввязаться в драку Золотистый ретривер вмешался, чтобы помешать своему другу-коту ввязаться в драку Сладкая кошачья месть Сладкая кошачья месть

На что жалуетесь?

Вернуться