Кот жадно грызёт свежий огурец

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Черный кот обожает свежие огурцы и не упускает возможности ими полакомиться. Одну из трапез хозяйка запечатлела на видео.
"Ты не наглей, нам хоть оставь"
Ты – не ты, когда голоден. А что не съест, то понадкусывает!
Источник:
АНТИФИШКИ
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ПыС. Можно еще заделать пост с видосиком "как собачка какает" - тоже, наверное, будет "смиЩно"?