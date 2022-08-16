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Сообщество Без кота и жизнь не та 1386 постов • 443 подписчика подписаться
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Кот жадно грызёт свежий огурец

Кот жадно грызёт свежий огурец

Автор:
16 августа 2022 11:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   видео   животные   кот   кошка   овощ   огурцы   прикол   
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Черный кот обожает свежие огурцы и не упускает возможности ими полакомиться. Одну из трапез хозяйка запечатлела на видео.

"Ты не наглей, нам хоть оставь"

Ты – не ты, когда голоден. А что не съест, то понадкусывает!

Источник:

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Метки: Еда   видео   животные   кот   кошка   овощ   огурцы   прикол   
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27  комментариев
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7k
RIZ deadening 6 часов назад
Я тоже как-то запечатлел, как наш кот жрет огурцы на наших грядках, пиндрища ему отвесил!! Он сразу всё понял и стал есть огурцы на соседских грядках! Такой умный котъ!!!
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2k
LK Полчаса назад
Корюшкой пахнет
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10k
Hunson Abadeer 4 часа назад
а кто не любит свежий огурчик!
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21k
Слепой Пью 4 часа назад
У тещи рыжий здоровенный Масик хрупал не какие-то длинные гладкие огурцы! А колючие короткие. В теплицу заходил, вскрывая пленку одним движением лапы.
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4k
SR 4 часа назад
У меня кошка обожает арбуз и болгарский перец...
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301
Liberman 4 часа назад
налить воды не пробовали?
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122
zenon 4 часа назад
Вот хищники становятся вегетарианцами, а люди ни в какую.
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29k
АнтонПолднев 4 часа назад
Кошки вообще странный предмет. Одни их боятся до обморока, другие жрут, как не в себя...
Ссылка youtu.be
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301
Liberman АнтонПолднев 4 часа назад
путают со змеями.
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14k
Сергей 4 часа назад
У меня как-то кот прихворнул. Дело было в октябре, нашел немного пырея (трава такая) на газоне! Только зашел в квартиру - тот от порога за мной с мяуканьем! Чуть из рук у меня не выцарапывал пока я мыл в умывальнике! Поставил ему в банку рядом с его плошкой! Он достал весь веник и сжевал! Потом его стошнило этой травой, но довольный такой стал стал!:))
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16k
Поручик 4 часа назад
Не все котэ любят огурцы, но ОЧЕНЬ многие. Давным-давно это не новость.
ПыС. Можно еще заделать пост с видосиком "как собачка какает" - тоже, наверное, будет "смиЩно"?
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10k
Roy Batty 5 часов назад
Может он пить хочет
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4k
Михаил 5 часов назад
Дело в том, что в огурцах (естественным путем или через добавки) содержатся аминокислоты, которые пахнут для кота как мясо.
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31
бирюлиК 5 часов назад
Блин...так вкусно жрет
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11k
Администратоp 5 часов назад
у брата котяра был. как учуят что на кухне огурцы режут - прибежит и давай орать во всю глотку чтобы ему кусочек отрезали. ничто больше так не выпрашивал как огурцы.
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2k
sos1960sos 6 часов назад
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10k
Sasa 6 часов назад
А у нас с финик сперла кошка! Финик! Пытались отобрать, рычала, отбивалась лапами. Оставили ей. Решили понаблюдать за этим процессом! Съела всё, косточку оставила. А часа через два ее пронесло! ))))
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326
Javier Sasa 6 часов назад
Наш бобы эдемами так жрёт, по мясу так не уносится
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3k
SandMANn 6 часов назад
Кормить тётки котика надо. А в принципе – улыбательно
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11k
.Атеист. 6 часов назад
У меня кот так же дыни хавал)) даже кожуру.
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13k
Majul 6 часов назад
Витамины )
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