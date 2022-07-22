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Маленькая кошка с одного удара уложила корову

Маленькая кошка с одного удара уложила корову

Автор:
22 июля 2022 08:18
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   животные   корова   кот   кошка   нокаут   прикол   
2649
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Видео кота и коровы стало настолько вирусным в социальных сетях, что люди не могут поверить своим глазам. Корова была повалена кошкой в одно мгновение.

Источник:

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Метки: видео   домашние животные   животные   корова   кот   кошка   нокаут   прикол   
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19  комментариев
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404
Карл Час назад
Во-первых, это телёнок.
Во-вторых, телёнок от испуга отскочил назад и упал.
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7k
Сергей 20 минут назад
Все трюки выполнены профессионалами!!! Не пытайтесь повторить их дома!!!
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5k
hhwost 21 минуту назад
никогда не разговаривайте с незнакомцами (с)
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1k
Александр 21 минуту назад
пойду коту своему жрать дам, а то мало ли чего)
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−37
009hfg2322 Полчаса назад
ПИ/ Z ДА ВАШЕЙ АВИАЦИИ !

ПРИБЫЛИ Stormer HVM

ГОТОВТЕ ГРОБЫ И КРЕМАТОРИИ ! ЩА ВАШИ МАМИНЫ КОСТИ ПЕРЕСЧИТАЮТ ...

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11k
Серёга@ 59 минут назад
Страшнее кошки, зверя нет!
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31k
Fat Lynx Час назад
Заголовок должен быть такой: "Кошачий Тайсон уложил быка с первого удара!"
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49k
А.Берестенко Час назад
Были бы у всех такие коты.......
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35
sky writer Час назад
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2k
pinbalist Час назад
Страшнее кошки зверя нет :)
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14k
ss Час назад
Вот это апперкот!
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Лан не урчи

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