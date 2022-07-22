Маленькая кошка с одного удара уложила корову

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Видео кота и коровы стало настолько вирусным в социальных сетях, что люди не могут поверить своим глазам. Корова была повалена кошкой в одно мгновение.
Источник:
АНТИФИШКИ
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