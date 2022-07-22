Игривый ламантин попытался украсть доску для серфинга у мальчика на пляже Флориды

510
1
1
Во Флориде у мальчика произошла близкая встреча с морским обитателем. Ламантин решил опробовать детскую доску для серфинга.
Лиза Блейз опубликовала в интернете видеоролик, показывающий, как к её сыну Эвану, занимавшемуся серфингом, подплыл ламантин. Более того, общительное животное положило ласт на доску и чуть не отобрало её у серфера.
Поначалу ребёнок был несколько напуган. В первые мгновения он вообще принял ламантина за акулу, но и чуть позже страх не прошёл — Эван довольно неуверенно чувствовал себя рядом с таким крупным зверем. Но теперь, когда необычное приключение позади, мальчик шутит, что ламантин наверняка захотел поплавать на доске. Вот только своей у него не было, и пришлось сделать попытку присвоить чужую собственность.
Поначалу ребёнок был несколько напуган. В первые мгновения он вообще принял ламантина за акулу, но и чуть позже страх не прошёл — Эван довольно неуверенно чувствовал себя рядом с таким крупным зверем. Но теперь, когда необычное приключение позади, мальчик шутит, что ламантин наверняка захотел поплавать на доске. Вот только своей у него не было, и пришлось сделать попытку присвоить чужую собственность.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Черепаха, известная своей медлительностью, стремительно преодолела пандус
- Черепаха застряла на пути к морю, и этот мужчина помог ей
- Сумасшедшие изобретения обычных китайцев
- Эта дама нашла хороший способ справиться с телефонными мошенниками
- Дикий медведь подумал, что эта машина — его такси
Новости партнёров