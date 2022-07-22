Игривый ламантин попытался украсть доску для серфинга у мальчика на пляже Флориды

Лиза Блейз опубликовала в интернете видеоролик, показывающий, как к её сыну Эвану, занимавшемуся серфингом, подплыл ламантин. Более того, общительное животное положило ласт на доску и чуть не отобрало её у серфера.



Поначалу ребёнок был несколько напуган. В первые мгновения он вообще принял ламантина за акулу, но и чуть позже страх не прошёл — Эван довольно неуверенно чувствовал себя рядом с таким крупным зверем. Но теперь, когда необычное приключение позади, мальчик шутит, что ламантин наверняка захотел поплавать на доске. Вот только своей у него не было, и пришлось сделать попытку присвоить чужую собственность.