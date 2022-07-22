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Игривый ламантин попытался украсть доску для серфинга у мальчика на пляже Флориды

Игривый ламантин попытался украсть доску для серфинга у мальчика на пляже Флориды

Автор:
22 июля 2022 10:07
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   ламантин   морские животные: животные   прикол   
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Во Флориде у мальчика произошла близкая встреча с морским обитателем. Ламантин решил опробовать детскую доску для серфинга.

Источник:

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Метки: видео   дикие животные   ламантин   морские животные: животные   прикол   
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