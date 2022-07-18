Черепаха, известная своей медлительностью, стремительно преодолела пандус

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Вы когда-нибудь видели бегущую черепаху? Познакомьтесь с одной из самых быстрых черепах в вирусном сериале о дикой природе.
Жительница города Лексингтон (округ Дэвидсон, штат Северная Каролина, США) проследила за передвижениями черепахи, которая буквально скатилась по пандусу к водоёму.
Свободолюбивая рептилия не испугалась препятствия в виде наклонного мостка и стремительно спустилась вниз.
Свободолюбивая рептилия не испугалась препятствия в виде наклонного мостка и стремительно спустилась вниз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тем временем, черепаха: