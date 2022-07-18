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Черепаха, известная своей медлительностью, стремительно преодолела пандус

Черепаха, известная своей медлительностью, стремительно преодолела пандус

Автор:
18 июля 2022 09:17
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   дикие животные   пандус   прикол   черепаха   
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Вы когда-нибудь видели бегущую черепаху? Познакомьтесь с одной из самых быстрых черепах в вирусном сериале о дикой природе.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   дикие животные   пандус   прикол   черепаха   
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1  комментарий
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Михаил Сметанкин 42 минуты назад
- Черепахи очень медленные
Тем временем, черепаха:
Ссылка www.youtube.com
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