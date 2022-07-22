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Сумасшедшие изобретения обычных китайцев

Сумасшедшие изобретения обычных китайцев

Автор:
22 июля 2022 07:56
Метки: Китай   видео   изобретение   китайцы   прикол   
1711
1
1
Китайцы очень умные и рукастые ребята. Посмотрите на эти простые, но удивительные изобретения.

Источник:

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Метки: Китай   видео   изобретение   китайцы   прикол   
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1  комментарий
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turyst Час назад
И где тут изобретения?

Это видео о том, как дендрофекальным методом повторить то, что уже давно изобретено.
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