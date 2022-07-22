Сумасшедшие изобретения обычных китайцев

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Китайцы очень умные и рукастые ребята. Посмотрите на эти простые, но удивительные изобретения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Китай видео изобретение китайцы прикол
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