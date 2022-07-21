Эта дама нашла хороший способ справиться с телефонными мошенниками

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Конечно, можно просто не поднимать трубку, когда звонят телефонные мошенники, но это скучно. Эта женщина принимает вызов!
Источник:
АНТИФИШКИ
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- банк проябв*ет базу клиентов
- мошенники получают её и выбирают людей пожилого возраста, по тому что молодежь сразу их нахер пошлет, а пожилых людей легко напугать
- звонят им и имея все данные на руках из базы, фио год рождения и пр. говорят что то ли кредит взяли то ли деньги снимают и выуживают у напуганного человека все пароли и доступы
я уже всех своих близких кто в возрасте научил "если вам звонят с банка и говорят что что то не так, вешайте трубку и перезванивайте в свой банк на номер его кол центра и спрашивайте всё ли в порядке" а том маме моей уже один раз звонили, хорошо я услышал что она с кем то странным по телефону говорит про какие то кредиты и пр. сразу пресек это дело, а ведь меня могло бы и не быть рядом, по этому лучше сразу провести разъяснительную работу среди близких)