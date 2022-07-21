FISHKINET
Сообщество Юмор 15245 постов • 2917 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Эта дама нашла хороший способ справиться с телефонными мошенниками

Эта дама нашла хороший способ справиться с телефонными мошенниками

Автор:
21 июля 2022 09:01
Сообщество : Юмор
Метки: Телефон   Юмор   видео   прикол   психанула   телефонные мошенники   
1015
1
1
Конечно, можно просто не поднимать трубку, когда звонят телефонные мошенники, но это скучно. Эта женщина принимает вызов!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Телефон   Юмор   видео   прикол   психанула   телефонные мошенники   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Чтоб у них кровь не только из ушей шла,но и из задницы хлестала!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
255
Dima Udo Полчаса назад
Скорее всего не мошенники, а спам звонки !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 37 минут назад
отличная идея хохлонд-мошенникам контузию делать не отходя от кассы..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик 43 минуты назад
Телефон то в чём виноват
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
654
HalloFreeSpace 44 минуты назад
и чего , они оглохли ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Aleks Час назад
По фото из таких коллцентров они там все в наушниках сидят... Данный способ весьма неплох!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Элек Мек 2 часа назад
Посуда у неё наверное как после бомбёжки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Copycat 2 часа назад
бле эти сволочи реально запарили, я так понял это работает примерно так:
- банк проябв*ет базу клиентов
- мошенники получают её и выбирают людей пожилого возраста, по тому что молодежь сразу их нахер пошлет, а пожилых людей легко напугать
- звонят им и имея все данные на руках из базы, фио год рождения и пр. говорят что то ли кредит взяли то ли деньги снимают и выуживают у напуганного человека все пароли и доступы

я уже всех своих близких кто в возрасте научил "если вам звонят с банка и говорят что что то не так, вешайте трубку и перезванивайте в свой банк на номер его кол центра и спрашивайте всё ли в порядке" а том маме моей уже один раз звонили, хорошо я услышал что она с кем то странным по телефону говорит про какие то кредиты и пр. сразу пресек это дело, а ведь меня могло бы и не быть рядом, по этому лучше сразу провести разъяснительную работу среди близких)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ё-моё

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11772



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20+ уморительных кадров с нашими любимыми котейками
20+ уморительных кадров с нашими любимыми котейками
Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко наказал
Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко...
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
Николай II прикалываться изволит
Николай II прикалываться изволит
В московских парках будет жарко
В московских парках будет жарко
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Разное#картинки#в мире#автомобили#автомир#Приколы#Россия#фотографии
#Юмор#интересное#подборка#люди#маразм#дтп#Ynews#Прошлое#Еда#шоу бизнес
#прикол#факты#интересно#история#аварии#забавно#истории#сарказм#кино#авто аварии
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% Одержимый: дикая реакция кота, которого просто почесали Одержимый: дикая реакция кота, которого просто почесали Когда пьяная вторая половинка лезет к тебе целоваться Когда пьяная вторая половинка лезет к тебе целоваться Ожидание и реальность: попытка повторить горячую сцену из фильма Ожидание и реальность: попытка повторить горячую сцену из фильма Томный вечер: посещение трактира перед встречей с дамой Томный вечер: посещение трактира перед встречей с дамой Не самая сообразительная участница хоррор-квеста Не самая сообразительная участница хоррор-квеста

На что жалуетесь?

Вернуться