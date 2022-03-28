Голодный медвежонок дважды открыл дверь машины калифорнийца, пока тот ел бутерброд

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Мужчина из Калифорнии, наслаждающийся бутербродом с солониной в своей машине, снял видео, когда трое голодных медвежат подошли к его машине и дважды открыли дверь.
К автомобилю жителя Сьерра-Мадре (Калифорния, США) приблизились три медвежонка. Голодные звери были бы не прочь, чтобы с ними поделились, и умудрились открыть дверь машины, причём дважды. К счастью, Билл сумел быстро закрыть дверь и оградить себя от слишком близкого общения с дикой природой.
Позже автовладелец рассказал, что медведи — частые гости в районе, где он живёт. Однако, раньше они никогда настолько не наглели.
Позже автовладелец рассказал, что медведи — частые гости в районе, где он живёт. Однако, раньше они никогда настолько не наглели.
Источник:
АНТИФИШКИ
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