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Голодный медвежонок дважды открыл дверь машины калифорнийца, пока тот ел бутерброд

Голодный медвежонок дважды открыл дверь машины калифорнийца, пока тот ел бутерброд (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 11:04
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   животные   медведь   медвежата   прикол   
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Мужчина из Калифорнии, наслаждающийся бутербродом с солониной в своей машине, снял видео, когда трое голодных медвежат подошли к его машине и дважды открыли дверь.

Источник:

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Метки: видео   дикие животные   животные   медведь   медвежата   прикол   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 3 часа назад
Докатились америкосы из-за своих санкций - солониной наслаждаются.
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