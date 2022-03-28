Голодный медвежонок дважды открыл дверь машины калифорнийца, пока тот ел бутерброд

К автомобилю жителя Сьерра-Мадре (Калифорния, США) приблизились три медвежонка. Голодные звери были бы не прочь, чтобы с ними поделились, и умудрились открыть дверь машины, причём дважды. К счастью, Билл сумел быстро закрыть дверь и оградить себя от слишком близкого общения с дикой природой.



Позже автовладелец рассказал, что медведи — частые гости в районе, где он живёт. Однако, раньше они никогда настолько не наглели.