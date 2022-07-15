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Когда пьяная вторая половинка лезет к тебе целоваться

Когда пьяная вторая половинка лезет к тебе целоваться

Автор:
15 июля 2022 11:46
Сообщество : Животные
Метки: Курьезы   Юмор   видео   кошка   поцелуй   прикол   собака   
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Порой со второй половинкой под конец праздника бывает очень непросто. Особенно, если у неё пьяное игривое настроение, а ты в этот вечер трезв как стёклышко.
Тот самый момент, когда выпившая вторая половинка лезет к тебе трезвому целоваться.

Источник:

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Метки: Курьезы   Юмор   видео   кошка   поцелуй   прикол   собака   
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