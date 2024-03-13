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Слишком быстрая зарядка

Слишком быстрая зарядка

Автор:
13 марта 2024 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Телефон   Юмор   быстрая зарядка   зарядка   монтаж   смартфон   
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Мужчина нужно было быстро зарядить смартфон. Он вооружился специальным устройством и начал заряжать гаджет, однако в какой-то момент переборщил.

Так быстро заряжал, что аж модель телефона поменялась. 😏

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Метки: Видео   Прикол   Телефон   Юмор   быстрая зарядка   зарядка   монтаж   смартфон   
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2  комментария
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19k
Голос Вселенной 40 минут назад
Хороший мантаж-постанова... Но все равно улыбнуло!
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8k
Nikolay 15 минут назад
Последний кадр видео обрезали
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Alex Chebrikov

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