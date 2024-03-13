Слишком быстрая зарядка

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Мужчина нужно было быстро зарядить смартфон. Он вооружился специальным устройством и начал заряжать гаджет, однако в какой-то момент переборщил.
Так быстро заряжал, что аж модель телефона поменялась. 😏
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