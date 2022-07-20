Вся суть мотивационных бизнес-тренингов в одном ролике

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В сети часто "успешные" люди агитируют покупать курсы за деньги. Все эти коучи обычно оказываются простыми мошенниками.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор бизнес-тренер видео инфоцигане коучинг прикол тренер
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