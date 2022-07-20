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Вся суть мотивационных бизнес-тренингов в одном ролике

Вся суть мотивационных бизнес-тренингов в одном ролике

Автор:
20 июля 2022 10:39
Метки: Юмор   бизнес-тренер   видео   инфоцигане   коучинг   прикол   тренер   
453
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В сети часто "успешные" люди агитируют покупать курсы за деньги. Все эти коучи обычно оказываются простыми мошенниками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   бизнес-тренер   видео   инфоцигане   коучинг   прикол   тренер   
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16k
Роберт Шекли 38 минут назад
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16k
Вася 10 минут назад
Ссылка coub.com
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25k
SerGProS Полчаса назад
В 17 написать мемуары под названием: "Мой долгий жизненный путь"
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