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Не самая сообразительная участница хоррор-квеста

Не самая сообразительная участница хоррор-квеста

Автор:
15 июля 2022 09:58
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   квест   маньяк   прикол   
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Девушка решила поучаствовать в хоррор-квесте, в котором нужно скрыться от маньяка. Однако во время побега у жертвы возникли проблемы с дверью.
Камера наблюдения запечатлела забавный случай с одной из участниц хоррор-квеста.

Источник:

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Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   квест   маньяк   прикол   
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9  комментариев
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12k
Konstantin Час назад
Даже маньяк охренел
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2k
Александр 2 минуты назад
Я как-то на таком квесте воду из ванны выпустил в поиске подсказки, а оказалось ванно не подключена к сливу. Организатор очень ругался
И в одной комнате была загадка, номер от сейфа написан азбукой Морзе и надо было искать подсказки на азбуку. Ну не знал организатор, что есть люди, которые в советское время в доме пионеров эту азбуку на ложках отстукивал)))) Тоже был недоволен.
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11k
Александр 18 минут назад
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4k
brotherirk 46 минут назад
Прям 1 в 1

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269
Javier 51 минуту назад
Напомнило художественный фильм "С3,14здили"
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HalloFreeSpace Час назад
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