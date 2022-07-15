Не самая сообразительная участница хоррор-квеста

1598
1
1
Девушка решила поучаствовать в хоррор-квесте, в котором нужно скрыться от маньяка. Однако во время побега у жертвы возникли проблемы с дверью.
Камера наблюдения запечатлела забавный случай с одной из участниц хоррор-квеста.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Розыгрыш девушки в магазине
- Как жертва домашнего насилия может тайно попросить о помощи
- Девушка осталась не в восторге от купания в холодной воде
- Инструктор аттракциона прикалывается на любительницей острых ощущений
- Забавный розыгрыш сотрудницы офиса
Новости партнёров
И в одной комнате была загадка, номер от сейфа написан азбукой Морзе и надо было искать подсказки на азбуку. Ну не знал организатор, что есть люди, которые в советское время в доме пионеров эту азбуку на ложках отстукивал)))) Тоже был недоволен.