FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мошенничество 163 поста • 29 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Мошенничество
Как общаться с телефонными мошенниками

Как общаться с телефонными мошенниками

Автор:
30 ноября 2023 11:59
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Прикол   Телефон   Юмор   забавно   мошенничество   смекалка   
3252
1
1

Эта девушка не стала идти на поводу телефонного мошенника, но и не бросила трубку, а решила доставить ему несколько неприятных минут, поставив на место жертвы.

Умение не поддаваться обстоятельствам и сообразительность могут выручить в самые, казалось бы, безнадёжные моменты.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мошенничество"
Метки: Видео   Прикол   Телефон   Юмор   забавно   мошенничество   смекалка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
ЦСКА 2 часа назад
Это ж у пиндосов! В России надо спросить чей Крым.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 12)
60k
Олег Полчаса назад
у нас своих мошенников хватает, а ты пендосов тянешь...фу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte Полчаса назад
Мне сегодня звонили небратья, баба типа налоговая служба. Я так радостно сказал - о, хохлушка звонит. Так она сразу трубку положила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126k
parallax Полчаса назад
Ни как. Игнорировать незнакомые номера и всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
smakido Час назад
Четко!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
smakido Час назад
Четко!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
smakido Час назад
Четко!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
745
Элик Горский Час назад
Я иногда говорю, что колл центры теперь являются легитимными объектами для ударов, и советую пару дней не появляться на работе. Уверен, что даже если знают, что это лажа, все равно липкий страх должен проявляться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КолдурасЪ Час назад
Запускайте новый тренд на домашнее задание для разводил!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

835031



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Просто красивые, душевные фотографии
Просто красивые, душевные фотографии
Пьяная пассажирка рейса Анталья-Москва устроила дебош в самолёте и закончила полёт страстным сексом с незнакомым мужиком
Пьяная пассажирка рейса Анталья-Москва устроила дебош в самолёте и закончила полёт...
Набирающие популярность в сообществах
Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций
Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший совет

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#животные#забавно#кино#история#удивительно#новости#познавательно
#в мире#машина#Прикол#ДТП#факты#интересное#Китай#Ynews#позитив#природа
#интересно#автомобили#люди#аварии#авто аварии#фильм#Автовсячина#Россия#подборка#Девушка
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Женщина не позволила мошеннице себя обмануть Женщина не позволила мошеннице себя обмануть Успешная кошачья синхронизация Успешная кошачья синхронизация О&nbsp;чем&nbsp;думают девушки? О чем думают девушки? Начинающий филиппинский блогер Начинающий филиппинский блогер Мужские три минуты: забавный эксперимент от девушки Мужские три минуты: забавный эксперимент от девушки

На что жалуетесь?

Вернуться