Как общаться с телефонными мошенниками

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Эта девушка не стала идти на поводу телефонного мошенника, но и не бросила трубку, а решила доставить ему несколько неприятных минут, поставив на место жертвы.
Умение не поддаваться обстоятельствам и сообразительность могут выручить в самые, казалось бы, безнадёжные моменты.
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Я так понимаю, вам кроме мошенников никто никогда не звонит? Мне вот по работе могут позвонить с незнакомого номера. Курьеры, сотрудники онлайн-магазинов и еще миллион разных вариантов, когда звонок из неизвестного номера может быть не попыткой развода.