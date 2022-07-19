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В подмосковных Люберцах огромное зеркало упало на ребёнка в холле многоквартирного дома

В подмосковных Люберцах огромное зеркало упало на ребёнка в холле многоквартирного дома

Автор:
19 июля 2022 08:29
Метки: Реакция   везение   видео   дети   зеркало   мать   повезло   подъезд   
215
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Огромное зеркало в подъезде дома одного из ЖК Люберец упало на маленькую девочку. Мама ребёнка вовремя среагировала и успела оттолкнуть стекло в сторону.

Источник:

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Метки: Реакция   везение   видео   дети   зеркало   мать   повезло   подъезд   
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7  комментариев
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30k
Игорь Час назад
Когда уже современные мамашки поймут - что за ребёнком нужно постоянно следить. И разрешать ему всё подряд (под предлогом - пусть исследует мир) лишь бы самой на телефон времени было больше - тоже может боком вылезти.
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6k
soar Минуту назад
Если бы это зеркало крепилось на герметик, его можно было бы оторвать только с куском стены.
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25k
SerGProS 55 минут назад
ужс!всю жизнь на гвозди прибивали зеркала (в крайнем случае на саморезы), а тут..
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