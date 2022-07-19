В подмосковных Люберцах огромное зеркало упало на ребёнка в холле многоквартирного дома

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Огромное зеркало в подъезде дома одного из ЖК Люберец упало на маленькую девочку. Мама ребёнка вовремя среагировала и успела оттолкнуть стекло в сторону.
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Местные жители сообщили, что зеркало в подъезде крепилось на герметик.
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АНТИФИШКИ
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