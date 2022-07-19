В подмосковных Люберцах огромное зеркало упало на ребёнка в холле многоквартирного дома

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Ребенок чуть не погиб из-за глупости матери

Автомобилист чуть не сбил мать с коляской, решившую пройти по автомобильному тоннелю

Коляска с малышом чуть не попала под автобус из-за невнимательной матери

Не оставляйте детей одних на улице без присмотра!

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