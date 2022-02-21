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Груды снега и льда едва не придавили женщину с двумя детьми

Груды снега и льда едва не придавили женщину с двумя детьми (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 11:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Россия   Татарстан   видео   дети   крыша   мать   повезло   снег   
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В селе Песчаные Ковали в Татарстане сорвавшийся с крыши дома снег чуть не придавил женщину, гулявшую с двумя маленькими детьми. К счастью, мать успела вовремя среагировать и вместе с детьми отбежала в сторону.
Молниеносная реакция женщины уберегла её и детей от возможных травм. Момент схода снега попал на камеру видеонаблюдения и был опубликован в сети.

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Метки: Ynews   Россия   Татарстан   видео   дети   крыша   мать   повезло   снег   
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Опаньки 2 часа назад
не слабо могло насыпать
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14k
Совранский Полчаса назад
Вот молодец мама!
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Mr.Adamson

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