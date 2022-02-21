Груды снега и льда едва не придавили женщину с двумя детьми

Русская ракета, победившая гравитацию: как Александра Трусова сотворила историю

Упавшие с крыши глыбы льда чуть не покалечили женщину

Уборка снега с крыши пошла не по плану

В Башкирии девочку на роликах чуть не смыло сильным потоком воды

Сошедшая с крыши снежная масса обрушилась на мальчика

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