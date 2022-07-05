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Парень по неизвестной причине несколько раз ударил осла по морде. Животное стерпело несколько ударов, а затем дало задире сдачу.
Не на того ослика напал! Обидчик животного получил по заслугам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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прости, Господи...
Конфликт начался из-за того, что парней неславянской внешности не пустили в одно из городских кафе. Соплеменники обиженного решили отомстить - под замес попали случайные прохожие, среди которых...
ну а так... че я вообще это комментировал? интеллект у этих двух представителей фауны примерно одинаков.
не зря ослов используют в качестве охраны тех же овец. шакала запинать? да нефиг делать!