Постоялица отеля украла шкуру оленя со стены

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В Териберке постоялица отеля решила прихватить на память шкуру северного оленя. Женщина воспользовалась отсутствием администратора и отодрала шкуру со стены. Однако воровка забыла про наличие камеры наблюдения.
Шкура была возвращена. Женщина не смогла внятно объяснить мотив своего поступка. Моменты кражи и расставания с чужим имуществом попали на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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