FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6429 постов • 880 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Постоялица отеля украла шкуру оленя со стены

Постоялица отеля украла шкуру оленя со стены

Автор:
25 августа 2022 08:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Териберка   видео   животные   кража   люди   олень   отель   шкура   
1076
1
1
В Териберке постоялица отеля решила прихватить на память шкуру северного оленя. Женщина воспользовалась отсутствием администратора и отодрала шкуру со стены. Однако воровка забыла про наличие камеры наблюдения.
Шкура была возвращена. Женщина не смогла внятно объяснить мотив своего поступка. Моменты кражи и расставания с чужим имуществом попали на видео.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Териберка   видео   животные   кража   люди   олень   отель   шкура   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Мне кажется, именно эти люди потом пускаются в рассуждения, типа, "в отечественных отелях никакой культуры, низкий уровень обслуживания, вот, заграницей - другое дело."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася Полчаса назад
вот жеж жаба старая.. кстати, в Териберке "Левиафана" снимали..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
viktor_benc Полчаса назад
Жена работает в гостинице, в Питере. Руководит административно хозяйственной службой, ну и в обязанности их отдела входит и текущий ремонт номеров. Когда в гостиницу заезжают туристы из Китая, то после них полный п...ц. Воруют из номеров просто все что могут открутить-оторвать, шторы, карнизы, смесители с раковин... Там после них проще номера с нуля строить, чем ремонтировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Голос Вселенной 38 минут назад
Возможно, я ошибаюсь, но ..... правомерность использования камеры в номере отеля ... У меня вызывает сомнения. Есть здесь юристы??? Кто ТОЧНО знает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Dobrovit 51 минуту назад
Молодые воровки с возрастом становятся старыми воровками. Так что не всякой бабушке стоит уступать место. Вокруг куча тех, что всю жизнь портили людям жизнь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь Час назад
надо было и телескоп до кучи спереть :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
perekrestok Час назад
Жаль не показали как ее заставили обратно все вешать своими руками. Ну а бабульку наверное теперь никуда пускать не будут - сопрет не дорого возьмет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей Час назад
Понаставили везде своих камер!
Ворам старой закалки житья нет никакого.
Возмутительно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
там на три пары таких сапожек хватит..если в ателье пошить..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей Лыков Час назад
Вот молодежь пошла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Leo Sun Час назад
Когда же дураки поймут: возьмёшь чужое, а отдавать своё придётся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Fat Lynx Час назад
Все просто - е-бну-лась на старость лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Viktor Час назад
У бабки кукуха отъехала, точняк!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Умница-красавица 2 часа назад
Испанский стыд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Клептомания она такая..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

823952



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"
Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"
Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов, посвятив им песню "Выхода нет"
Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов,...
Набирающие популярность в сообществах
Кто и зачем забрасывает обувь на провода?
Кто и зачем забрасывает обувь на провода?
Автовсячина
Автовсячина
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное финансовое положение

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#дтп#автомобили#автомир#кино#Приколы#Ynews#авария дня
#интересно#в мире#факты#люди#картинки#история#забавно#США#познавательно#Китай
#Юмор#прикол#аварии#подборка#авто аварии#драка#знаменитости#фотографии#красота#наука
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Японский пенсионер выгуливает своего необычного питомца Японский пенсионер выгуливает своего необычного питомца Парень успел поймать выпавшую из окна собаку Парень успел поймать выпавшую из окна собаку Пернатый воришка стащил у девушки наушник Пернатый воришка стащил у девушки наушник Мужчина подружился с семейством енотов Мужчина подружился с семейством енотов Олень в общественном транспорте Олень в общественном транспорте

На что жалуетесь?

Вернуться