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Доберман обещал стать хорошим охранником, но что-то пошло не так

Доберман обещал стать хорошим охранником, но что-то пошло не так

Автор:
18 июня 2022 09:46
Сообщество : Животные
Метки: видео   доберман   животные   забавно   милота   собака   сон   фото   
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Хозяйка этого хорошего мальчика сняла на видео питомца и наложила на кадры забавную аудиодорожку.

И ведь ему так удобно...

Источник:

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Метки: видео   доберман   животные   забавно   милота   собака   сон   фото   
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WaldoPepper Полчаса назад
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6
Валерий Петров Час назад
что за мода лепить посты из говнороликов тиктока?
если я захочу смотреть "прикольные ролики 15 секундники"(нет) я пойду на тик ток.
все таки здесь другой, преимущественно текстовый формат.
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