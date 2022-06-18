Доберман обещал стать хорошим охранником, но что-то пошло не так

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Хозяйка этого хорошего мальчика сняла на видео питомца и наложила на кадры забавную аудиодорожку.
И ведь ему так удобно...
Источник:
АНТИФИШКИ
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если я захочу смотреть "прикольные ролики 15 секундники"(нет) я пойду на тик ток.
все таки здесь другой, преимущественно текстовый формат.