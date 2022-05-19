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Собаки, которых хлебом не корми, дай как следует вываляться в грязи

Собаки, которых хлебом не корми, дай как следует вываляться в грязи

Автор:
19 мая 2022 09:33
Сообщество : Животные
Метки: грязь   животные   забавно   милота   подборка   собака   фото   
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Плескаться в грязи, нырять в неё с головой обожают представители больших и маленьких пород. Вы только взгляните на эти мордахи!

Прогулка с собакой может подарить массу незабываемых впечатлений, особенно если она происходит после недавно прошедшего ливня. Поблизости нарисовалась лужа? Хозяину стоить быть начеку, чтобы успеть среагировать за считанные секунды до того, как его любимец окажется по уши в грязи. Уж тогда банных процедур точно избежать не удастся. Но разве пёсики думают о таких последствиях?


Грязи много не бывает

×
×

Теперь она похожа на фотомодель

Любовь собак к грязи обусловлена эволюцией. Пристрастие к лужам и слякоти — древний механизм, позволявший пёсикам выживать в небезопасной среде. Так, животные пытались замаскировать собственный запах, чтобы отпугнуть возможных врагов или сбить их со следа. Грязь — эффективный инструмент, который к счастью сегодня собакам больше не нужен. Однако инстинкты никуда не денешь.


Как хорошо, что в машине кожаный салон

Вот и погуляли

Я только помыл собаку. Кажется, мои старания были напрасны


Я не хотел! Оно само!

Ау, там кто-нибудь есть?

Собачье джакузи

Собаку нельзя ругать и наказывать за валяние в грязи. Поверьте, в некоторых случаях она просто не может себя контролировать. Чтобы избежать «большой стирки» после каждой прогулки в дождь, имеет смысл поработать над дисциплиной питомца. Он должен беспрекословно слушать хозяина и выполнять его команды. Если пёс чрезмерно активен и всё равно тянется к лужам, попытайтесь отвлечь его вкусняшками или игрушкой.


Принимает грязевую ванну

Отличное место для того, чтобы подумать о жизни

Любовь к грязи выглядит именно так


О, да! Какой кайф!


И что я теперь скажу хозяину?

Слегка не рассчитал глубину

Любимое занятие моего хаски — лежать в грязи

Некоторые собаки не переносят запаха мыла, шампуня (даже собачьего) и стараются всеми силами его устранить при помощи валяния в грязи и нечистотах. Также иногда пёсики принимают грязевые ванны, чтобы избавиться от стресса.


Нет, ему не стыдно

Дикий грязевой монстр развлекается после дождя

Кое-кто нашёл единственную лужу с грязью в парке

Прогулка удалась! Пёсик сзади это подтверждает

У большинства собак любовь к грязи неискоренима.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: грязь   животные   забавно   милота   подборка   собака   фото   
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Rabie Liz 15 минут назад
Мой такой же любитель грязи. Купаю полностью раз в неделю, бывает и по несколько раз приходится, когда погода пасмурная и дождевик не спасёт. Лужи, грязная мокрая трава, колючки, насекомые, мелкие веточки... Всё соберёт на свою белоснежную шерсть, а вот купаться и фен неет
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