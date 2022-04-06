Камера наблюдения в офисе сняла, как собака катала хозяйку на кресле

Женщина привела собаку к себе на работу и не пожалела об этом — собака прокатила ее на кресле.
Для чего устанавливаются камеры внутри офисов? Для того чтобы сотрудники компании чувствовали свою ответственность и не бездельничали на работе. Как правило, во время рабочего дня ничего необычного заметить нельзя — все сотрудники сидят на своих рабочих местах и с умным видом нажимают клавиши на клавиатуре. Самое интересное начинается тогда, когда официальное рабочее время заканчивается.
Женщине из видео было не с кем оставить свою собаку. Чтобы собака не скучала дома одна, она решила взять ее с собой на работу. Дрессированная собака не доставит никому проблем и сможет легко просидеть весь рабочий день рядом со своей хозяйкой. Так все и было: женщина весь день усердно работала, а собака все это время сидела около нее и контролировала процесс.
Рабочий день подходил к концу, и за столами оставалось все меньше и меньше сотрудников. Хозяйка немецкой овчарки засиделась на работе дольше всех. Собака решила ненавязчиво намекнуть женщине о том, что работа не волк — в лес не убежит, а вот немецкая овчарка вполне себе волк, если вспомнить ее дальних предков.
На все просьбы собаки хозяйка отвечала отказом и всячески пыталась уйти от разговора. Когда терпение собаки лопнуло, она взялась за дело и пошла на крайние меры. Овчарка принесла хозяйке свой поводок и убедила ее взять его в руки. Когда поводок оказался в руках хозяйки, собака начала раскручивать ее на стуле. Это отвлекло хозяйку от работы и она наконец заметила, что уже давно пора домой. А хотели бы вы провести один рабочий день со своим питомцем в качестве напарника?
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АНТИФИШКИ
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