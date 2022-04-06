Камера наблюдения в офисе сняла, как собака катала хозяйку на кресле

На все просьбы собаки хозяйка отвечала отказом и всячески пыталась уйти от разговора. Когда терпение собаки лопнуло, она взялась за дело и пошла на крайние меры. Овчарка принесла хозяйке свой поводок и убедила ее взять его в руки. Когда поводок оказался в руках хозяйки, собака начала раскручивать ее на стуле. Это отвлекло хозяйку от работы и она наконец заметила, что уже давно пора домой. А хотели бы вы провести один рабочий день со своим питомцем в качестве напарника?