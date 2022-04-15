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Эй, не стойте слишком близко – я щеночек, а не киска! Поведение котёнка, выращенного псами

Эй, не стойте слишком близко – я щеночек, а не киска! Поведение котёнка, выращенного псами (5 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2022 10:27
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашний питомец   животные   забавно   котенок   собака   фото   
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Марлин – не просто котёнок. А продукт коллективного воспитания людей и собак. И поскольку он вырос под присмотром псов, которых в семье, приютившей котейку, четверо, то и демонстрирует больше собачьи, а не кошачьи повадки.

В местечке Outer Banks, что в Северной Каролине, практически у всех есть лодки. И немудрено, ведь это очень длинная песчаная полоса, растянувшаяся вдоль океана на 320 километров. И порой за целый день не встретишь ни одного человека.

Пара Кэролин и Мак рады такому положению вещей и специально выбрали это место для проживания, поскольку любят тишину и уединение. Поездки к океану, где всегда можно порезвиться и повеселиться, любят и собаки ребят. А с недавнего времени и котёнок Марлин, влившийся в дружную семью и не нарушивший при этом её устоявшихся традиций.

Маленький рыжик в точности копирует поведение своих наставников, быстро научился плавать и испытывает такой же трепет при виде океана, как и его большие хвостатые собратья по стае.

Котик обожает плавать на лодке, прыгает с кормы в воду и носится по прибрежному песку как реактивный. Кэролайн и Мак любят своих собак, но к их поведению уже привыкли. А котёнок стал глотком свежего воздуха в их устоявшемся мире. Объединение кошачьих и собачьих привычек смотрится очень забавно и трогательно.

Марлин любит лежать на руле во время поездки в автомобиле и смотреть на дорогу. Обязательно отряхивает лапки после беготни по мелководью. И старается подольше понежиться на песке, когда собаки без устали носятся по берегу и озорничают. Правда, котейка и сам нередко выступает инициатором шалостей, не уступая по озорству своим сводным сёстрам и братьям.

Случай с котёнком – не единичный. И в очередной раз доказывает, что животные легко перенимают повадки представителей других видов с одновременным сохранением самоидентификации, если живут с ними под одной крышей.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   домашний питомец   животные   забавно   котенок   собака   фото   
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19  комментариев
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14k
Вася 4 часа назад
Ссылка coub.com
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−1
Игорь 3 минуты назад
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Заранее большое человеческое спасибо.
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1k
elf3399 Полчаса назад
По большей части кот остался котом
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15k
Габит Калыков Час назад
Вот оно, собачье счастье!
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9k
Бритва Час назад
откуда ему знать, что он - кот, если не видел себя в зеркале.
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4k
Egoro Час назад
А когда он писает, то заднюю лапу поднимает?
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6k
evenSeven 2 часа назад
У меня была обратная ситуация. Жило три кошки, и подбросили щенят. Всех пристроили, одного не смогли. И кошки его взяли на воспитание. Хорошо, хоть небольшая собака в итоге выросла. В форточку прыгала, мышей гоняла, с кошками ночи на пролет где-то шастала, и слово "Гав" она первый раз произнесла только, когда уже свои щенки появились.
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1k
thor2006 2 часа назад
...по имени Гав
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542
cvintus_1 2 часа назад
Котопес))
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9k
Ivan 2 часа назад

Эй, не стойте слишком близко – я щеночек, а не киска! Поведение котёнка, выращенного псамиПосмотреть
Эй, не стойте слишком близко – я щеночек, а не киска! Поведение котёнка, выращенного псами
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3k
satra 2 часа назад
Морюшко. Хочу на морюшко. Такое вот как на 7:37. Погулять по песочку босыми ногами.
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3k
Citizenn 3 часа назад
Ну, «прыгать с КАРМЫ» я бы никому не советовал, даже котам
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142k
Schreibikus 4 часа назад
Ну вряд ли котику нравится плавать в океане. Воды он не боится, но предпочитает все-таки просто ходить по берегу.
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3k
CHYCMYMPUK 4 часа назад
Где то читал, что кошки воспринимают свое окружение, как других кошек. То есть, если котенок вырос с людьми, то он и человека принимает за большую кошку.
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27k
Vazari 4 часа назад
Шикарный котенок!
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