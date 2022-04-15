Эй, не стойте слишком близко – я щеночек, а не киска! Поведение котёнка, выращенного псами

Марлин любит лежать на руле во время поездки в автомобиле и смотреть на дорогу. Обязательно отряхивает лапки после беготни по мелководью. И старается подольше понежиться на песке, когда собаки без устали носятся по берегу и озорничают. Правда, котейка и сам нередко выступает инициатором шалостей, не уступая по озорству своим сводным сёстрам и братьям.

Случай с котёнком – не единичный. И в очередной раз доказывает, что животные легко перенимают повадки представителей других видов с одновременным сохранением самоидентификации, если живут с ними под одной крышей.



