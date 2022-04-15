Эй, не стойте слишком близко – я щеночек, а не киска! Поведение котёнка, выращенного псами

Марлин – не просто котёнок. А продукт коллективного воспитания людей и собак. И поскольку он вырос под присмотром псов, которых в семье, приютившей котейку, четверо, то и демонстрирует больше собачьи, а не кошачьи повадки.
В местечке Outer Banks, что в Северной Каролине, практически у всех есть лодки. И немудрено, ведь это очень длинная песчаная полоса, растянувшаяся вдоль океана на 320 километров. И порой за целый день не встретишь ни одного человека.
Пара Кэролин и Мак рады такому положению вещей и специально выбрали это место для проживания, поскольку любят тишину и уединение. Поездки к океану, где всегда можно порезвиться и повеселиться, любят и собаки ребят. А с недавнего времени и котёнок Марлин, влившийся в дружную семью и не нарушивший при этом её устоявшихся традиций.
Маленький рыжик в точности копирует поведение своих наставников, быстро научился плавать и испытывает такой же трепет при виде океана, как и его большие хвостатые собратья по стае.
Котик обожает плавать на лодке, прыгает с кормы в воду и носится по прибрежному песку как реактивный. Кэролайн и Мак любят своих собак, но к их поведению уже привыкли. А котёнок стал глотком свежего воздуха в их устоявшемся мире. Объединение кошачьих и собачьих привычек смотрится очень забавно и трогательно.
Марлин любит лежать на руле во время поездки в автомобиле и смотреть на дорогу. Обязательно отряхивает лапки после беготни по мелководью. И старается подольше понежиться на песке, когда собаки без устали носятся по берегу и озорничают. Правда, котейка и сам нередко выступает инициатором шалостей, не уступая по озорству своим сводным сёстрам и братьям.
Случай с котёнком – не единичный. И в очередной раз доказывает, что животные легко перенимают повадки представителей других видов с одновременным сохранением самоидентификации, если живут с ними под одной крышей.
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АНТИФИШКИ
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