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Смешные собаки, которые выглядят полнейшими дуралеями

Смешные собаки, которые выглядят полнейшими дуралеями

Автор:
30 апреля 2022 08:44
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   забавно   милота   пес   собака   фото   
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«Преданней собаки, ласковей собаки, веселей собаки нету существа», — поётся в песенке из фильма про Электроника, и поспорить с ней сложно.

Пёсели дарят своим хозяевам целый спектр эмоций, среди которых, конечно же, много смеха. Ведь порой они выглядят такими дурашками! Мы собрали для вас примеры фотографий, смотрите сами!


Когда ужин опаздывает на 20 минут

×
×

Когда косилка приближается, но вашей собаке лень двигаться

Кому нужен комфорт, когда есть любовь?

Есть только два настроения

Делись!

Свет твоих зелёных глаз

Пёс за рулём

Он любит, когда его держат за лапу, когда он ждёт своего папу.


Впустите!

Идеальное выражение морды

Вот это пасть

Когда думаешь, что ты кот

Собака-паучака

Выглядит как мем

«Осторожно, злая собака. Входите на свой собственный риск», — гласит надпись на табличке.


Абсолютный хаос и чистая паника в одном кадре

Маскировка под человека

Улыбка Моны Лизы

Весьма своеобразная поза для сна

Забрала свою собаку после незначительной операции у ветеринара, и я почти уверена, что она кое-что повидала…

Источник:

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Метки: домашний питомец   животные   забавно   милота   пес   собака   фото   
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Andy Час назад
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booz223 49 минут назад
Бывают случаи, когда не хватает комментариев к фото, а бывает и наоборот - они лишние... Но сами фотки классные
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Prostoilogin

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