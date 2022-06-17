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Что скрывается за миловидными снимками азиатских девушек, которые можно встретить в сети. Cпойлер: кругом сплошной обман.
Азиатский фотошоп, бессмысленный и беспощадный. Приложения по обработке фотографий творят чудеса!
Источник:
АНТИФИШКИ
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проще тупо поставить фотку другой девушки, разницы-то все равно никакой, чего стараться?
В нашем полностью "пластмассовом" мире уже сейчас сложно отличить реальность от приукрашенного "глянца", который подают в социальных сетях блогеры или не совсем честные медиа.
Так что трепещите азиатки, теперь лапшу на уши навешать не получится)))