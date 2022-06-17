Фильтры и фейки: в Adobe придумали как восстановить фото и видео после редактирования

В нашем полностью "пластмассовом" мире уже сейчас сложно отличить реальность от приукрашенного "глянца", который подают в социальных сетях блогеры или не совсем честные медиа.