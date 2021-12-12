"И хобот слону оторвет": в соцсетях восхищаются сотрудницей украинской полиции

Известно, что у спецназ-тян Натальи Полосенко есть весьма говорящее прозвище: "Машина". С такой как за каменной стеной, не так ли?
В соцсетях завирусились фотографии сотрудницы спецназа Незалежной. Симпатичная девушка обладает довольно мощной фигурой и, подозреваем, не менее серьезным характером. Без этих бонусов служить в спецназе было бы сложно.
Известно, что Наталья родом из Коростеня, Житомирской области. О ее детстве ничего не известно, и только фото с выпускного вечера 2015 года позволяет понять, какой девушка была совсем еще недавно.
Но уже через несколько лет Наталья из хрупкой барышни превратилась в "Машину".
Некоторые дамы в форме выглядят куда внушительнее мужчин.
Да и в спортивной одежде Наталья смотрится солидно.
И судя по физической форме, тренировки девушка не пропускает. На странице в Инстаграм она счасто публикует снимки из спортзала с ироничными подписями.
Как, уважаемые фишкяне, рискнули бы познакомиться в Натальей?
Источник:
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Есть же такие, любящие когда их женщина бьёт и унижает.
Явно в хозяйстве из себя принцессу не строит.
Питается правильно, а значит и готовит.
100% страховка для мужчины от превращения в кухонного боксёра.
В ментовке работает, людей знает если что.
Так что плюсов относительно обычной скучной женщины у неё много. А минусов то почти и нет. Ну рама в полтора метра это конечно сильно, но привыкнуть можно.