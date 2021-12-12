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"И хобот слону оторвет": в соцсетях восхищаются сотрудницей украинской полиции

"И хобот слону оторвет": в соцсетях восхищаются сотрудницей украинской полиции (14 фото)

Автор:
12 декабря 2021 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Украина   видео   девушки   мускулы   полиция   спецназ   спорт   
8512
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Известно, что у спецназ-тян Натальи Полосенко есть весьма говорящее прозвище: "Машина". С такой как за каменной стеной, не так ли?

В соцсетях завирусились фотографии сотрудницы спецназа Незалежной. Симпатичная девушка обладает довольно мощной фигурой и, подозреваем, не менее серьезным характером. Без этих бонусов служить в спецназе было бы сложно.


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Известно, что Наталья родом из Коростеня, Житомирской области. О ее детстве ничего не известно, и только фото с выпускного вечера 2015 года позволяет понять, какой девушка была совсем еще недавно.


Но уже через несколько лет Наталья из хрупкой барышни превратилась в "Машину".

Некоторые дамы в форме выглядят куда внушительнее мужчин.

Да и в спортивной одежде Наталья смотрится солидно.

И судя по физической форме, тренировки девушка не пропускает. На странице в Инстаграм она счасто публикует снимки из спортзала с ироничными подписями.


Как, уважаемые фишкяне, рискнули бы познакомиться в Натальей?

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Метки: Украина   видео   девушки   мускулы   полиция   спецназ   спорт   
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106  комментариев
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2k
Frank Borman 5 часов назад
Мукла с огромным курдюком. Чего тут красивого?
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44
Елена Лек 2 минуты назад
Такая была красотка, а сейчас-гадость толстожопая,с приклеенными ресницами,надутыми губами и нарисованными бровями...
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33
Мурчелло 4 минуты назад
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33
Мурчелло 4 минуты назад
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5k
Виктор 5 минут назад
Оковалок говяжий, какой то ....
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4k
Севастьян 8 минут назад
Через несколько лет будет выглядеть как лысая,татуированая пауэрлифтингша.
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90k
сапер Водичка 16 минут назад
Напомнило !!!
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15k
Toxictofa 24 минуты назад
Какая-то она вся ненастоящая.
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29k
a.fey Полчаса назад
Ой.
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2k
no_found 37 минут назад
Большая, но симпатичная
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31
Дмитрий Мецлер 44 минуты назад
У неё скорее всего и жена имеется,бабаконь обычно со спутанной ориентацией
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123
Liberman Час назад
а че, мне нравится. если в голове не феминистическая дурь - отличная девка).
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1k
EricDimon Час назад
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12
Петр Царь Час назад
Гром баба. На любителя.
Есть же такие, любящие когда их женщина бьёт и унижает.
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244
BOBeR 2 часа назад
Ну если ей для работы, то окей.
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16k
Андрей Н. 2 часа назад
100 метровку за сколько бегает?
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14k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Сколько уже хоботов уже оторвала и кому? Фамилии, даты, обстоятельства?
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133
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Сплошная химия. Просто животное.
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1k
Жэка 2 часа назад
Зато с такой не страшно гулять хоть где угодно.
Явно в хозяйстве из себя принцессу не строит.
Питается правильно, а значит и готовит.
100% страховка для мужчины от превращения в кухонного боксёра.
В ментовке работает, людей знает если что.

Так что плюсов относительно обычной скучной женщины у неё много. А минусов то почти и нет. Ну рама в полтора метра это конечно сильно, но привыкнуть можно.
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44
Елена Лек Жэка 15 секунд назад
Уверен,что с ней нескучно?))
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6k
Ruk 2 часа назад
о хохлах на Фишках, или плохо, или никак
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82
Евгений 2 часа назад
какой хобот и какому слону?
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