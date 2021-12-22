Чем занимаются бывшие участницы популярного проекта «ВИА Гра»

Но в случае с группой «ВИА Гра» это далеко не так. Российско-украинский проект существует уже больше 20 лет – срок для поп-группы немалый.





Команда стала настоящей кузницей кадров для современного шоу-бизнеса. За годы ее существования через коллектив прошли два десятка девушек. Многие из них потом реализовали себя как самостоятельные творческие единицы. Сегодня уже и не вспомнить всех, кто там выступал – текучесть кадров в коллективе огромная. Лично я выделяю для себя пять бывших солисток, с которыми у меня до сих пор ассоциируется данная группа.





Алена Винницкая