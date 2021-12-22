Чем занимаются бывшие участницы популярного проекта «ВИА Гра»

К подобным коллективам принято относиться скептически. Многие считают эти проекты однодневками, а участниц – безголосыми певичками, которым просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте.
Но в случае с группой «ВИА Гра» это далеко не так. Российско-украинский проект существует уже больше 20 лет – срок для поп-группы немалый.
Команда стала настоящей кузницей кадров для современного шоу-бизнеса. За годы ее существования через коллектив прошли два десятка девушек. Многие из них потом реализовали себя как самостоятельные творческие единицы. Сегодня уже и не вспомнить всех, кто там выступал – текучесть кадров в коллективе огромная. Лично я выделяю для себя пять бывших солисток, с которыми у меня до сих пор ассоциируется данная группа.
Алена Винницкая
Входила в самый первый состав проекта, когда он еще был дуэтом. В юности увлекалась творчеством группы «Кино», сочиняла песни и хотела связать свою жизнь с искусством. После школы пыталась поступить в театральный вуз, но не прошла по конкурсу. Чтобы как-то заработать на жизнь, трудилась страховым агентом. А в 1997 году прошла кастинг телеведущих на украинский канал Biz-TV. Там она и познакомилась с продюсером Константином Меладзе, который в то время загорелся идеей создать поп-группу, состоящую из красивых девушек.
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Алена стала основной вокалисткой и вместе с Надеждой Грановской какое-то время составляла костяк коллектива. Для Винницкой «ВИА Гра» стала хорошим трамплином. Уже в 2003 году певица отправилась в сольное плавание, регулярно начала выпускать альбомы. А ее стиль можно охарактеризовать как поп-рок. Лично я считаю, что девушка смогла доказать свою состоятельность как сольная артистка. Помнится, в 2004 году Алена выступила на разогреве у шведских альтернативщиков The Cardigans. А эти ребята не приглашали кого попало на разогрев. Сегодня у себя на Украине она больше известна как телеведущая, чем как певица. И уже мало кто помнит, в какой группе стартовала эта голосистая девушка.
Надежда Грановская (Мейхер)
К музыке и танцам Надежда стала проявлять интерес еще в детстве. Девушка мечтала стать балериной и взахлеб смотрела по телевизору балетные трансляции. После школы поступила в Хмельницкое педагогическое училище на факультет музыкального воспитания и хореографии. Перед тем, как податься в певицы, сменила несколько работ: трудилась воспитателем в детском саду, хореографом в Дворце офицеров. Счастливый случай однажды ее свел с Валерием Меладзе – певец выступал с гастролями в ее родном Хмельницком. Тот ей и обмолвился о том, что его брат в Киеве набирает девушек в новую группу. Предложил пройти кастинг.
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Надя сделала фотосессию и отправила Константину Меладзе. Продюсер был впечатлен внешними данными брюнетки, но посоветовал ей сбросить лишние килограммы и придумать псевдоним. Интересно, что до этого Надежда никогда не занималась вокалом. В группе она проработала до 2006 года, а потом ушла делать карьеру на украинском телевидении. И в этом качестве весьма преуспела. Пробовала себя и как актриса. После ее ухода из коллектива Константин Меладзе всячески пытался девушку вернуть. И однажды ему это удалось. В 2009 Грановская снова стала выступать в группе. Но хватило ее всего на два года.
Позже Надежда отказалась от псевдонима и стала позиционировать себя под своей подлинной фамилией – Мейхер. Занялась бизнесом. В 2016 году выпустила коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher, открыла в столице Украины модный бутик. А осенью 2019 года в Одессе презентовала свою новую коллекцию.
Анна Седокова
До карьеры в популярной группе Анна обучалась в Национальном университете культуры и искусства в Киеве на диктора радио и телевидения. А учебу совмещала с выступлениями в столичных клубах и ресторанах. Позже работала на телевидении, где ее и заметил Константин Меладзе. На кастинге она обошла более двухсот претенденток на место третьей солистки в группе. Но надолго в коллективе на задержалась и сделала выбор в пользу более спокойной карьеры телеведущей. Работала она и на Первом канале – вела шоу «Новые песни о главном», «Король ринга».
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Параллельно Седокова стала сниматься в кино, а потом занялась и сольной карьерой – выпускала песни, клипы. Правда, ее первый полноценный альбом увидел свет лишь в 2016 году. Она даже попробовала себя как писательница, и в 2010 году издала книгу. Говорят, поклонники приняли ее на ура. Сегодня Седокова совмещает свою творческую деятельность с воспитанием троих детей.
Вера Брежнева (Галушка)
Пожалуй, самая известная экс-участница поп-проекта. Девушка с детства занималась саморазвитием. Увлекалась танцами, художественной гимнастикой, посещала музыкальную школу. Но никакой карьеры певицы не планировала. Поступила в Днепропетровский университет железнодорожного транспорта на экономиста. Дополнительно изучала иностранные языки. А с творчеством группы познакомилась как обычная зрительница. Летом 2002 года Вера была на концерте и выразила желание подняться на сцену во время исполнения одной из песен. Продюсер оценил и вокальные, и внешние данные барышни.
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Вскоре коллектив покинула Алена Винницкая, и на ее место позвали Веру. Вместо неблагозвучной родной фамилии продюсер придумал ей псевдоним Брежнева – девушка родилась на родине бывшего генсека. Состав Брежнева-Грановская-Седокова считается золотым и самым продуктивным для группы. После ухода из коллектива Брежнева взяла на несколько лет творческую паузу. А потом, как и другие экс-коллеги, дебютировала как телеведущая, начала сольную карьеру и стала активно сниматься в кино.
Альбина Джанабаева
Родилась в Волгограде. В детстве занималась в музыкальной школе по классу фортепиано, пела в школьном хоре, участвовала в молодежных конкурсах красоты. А после получения аттестата о среднем образовании отправилась в Москву и поступила в знаменитую «Гнесинку». Чтобы заработать на жизнь в столице, Альбина снималась в рекламе, принимала участие в любительских театральных постановках.
В группе «ВИА Гра» продержалась дольше всех – проработала с 2004 по 2013 годы. Начинала как бэк-вокалистка в составе коллектива Валерия Меладзе. А потом заняла вакансию в команде его брата – вместо ушедшей Анны Седоковой. Несмотря на то, что в группе она пела девять лет, на мой взгляд, Альбина – самый спорный выбор на место солистки. Другим девушкам сработаться с ней было очень непросто. Были периоды, когда коллектив снова ужимался до формата дуэта, как в первые годы своего существования.
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После ухода из коллектива Альбина пошла проверенным путем: телевидение-кино-сольная карьера. Но, по-моему, фильмов в ее портфолио пока больше, чем сольных песен. Сегодня гораздо лучше ей удается работа в качестве жены Валерия Меладзе, которому она и обязана своей карьерой.
В заключение – еще пара моментов. Как мы видим, все пять девушек – люди творческие, обладали артистизмом и в группу попали не только (а может, и не столько) из-за внешности. Каждая из них там была на своем месте, а после сумела реализоваться самостоятельно. Насколько удачно – это уже другой вопрос.
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