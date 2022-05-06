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Главная > Видео 
Сгорел на работе: неожиданное происшествие возле магазина морепродуктов

Сгорел на работе: неожиданное происшествие возле магазина морепродуктов

Автор:
06 мая 2022 12:42
Метки: в мире   видео   интересно   инцидент   магазин   морепродукты   происшествие   
568
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Камера наблюдения, установленная возле магазина морепродуктов, сняла необычный инцидент. К торговой точке подбежал мужчина и решил по-быстрому охладиться.
Эффектное появление посетителя магазина морепродуктов. Предыстория инцидента неизвестна.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   интересно   инцидент   магазин   морепродукты   происшествие   
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7  комментариев
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485
HalloFreeSpace 22 минуты назад
Своя атмосфера ..)
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13k
Голос Вселенной 47 секунд назад
А если бы в аквариумах были ежи морские, окончание ролика сулило бы куда больше загадок!..
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13k
Голос Вселенной Минуту назад
...и ушел, приговаривая "отпусти меня, дурман-трава..."
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5k
Wadim 5 минут назад
Таиланд или какая-то другая страна ЮВА, имхо
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3k
Veprь в напряге 16 минут назад
Эй, жирный, морепродукт будешь?!

Не аа.

А баба твоя?
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9k
Ivan 18 минут назад
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9k
Бритва 45 минут назад
из-за лая собак слов не разобрать.
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