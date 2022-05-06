Сгорел на работе: неожиданное происшествие возле магазина морепродуктов

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Камера наблюдения, установленная возле магазина морепродуктов, сняла необычный инцидент. К торговой точке подбежал мужчина и решил по-быстрому охладиться.
Эффектное появление посетителя магазина морепродуктов. Предыстория инцидента неизвестна.
Источник:
АНТИФИШКИ
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