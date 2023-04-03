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Взрыв сушильной машины в прачечной

Взрыв сушильной машины в прачечной

Автор:
03 апреля 2023 08:47
Метки: в мире   взрыв   видео   интресно   инцидент   происшествие   сушильная машина   
560
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Газовая сушильная машина внезапно взорвалась в одной из прачечных. Инцидент произошёл вскоре после того, как помещение покинул клиент.

Счастливый день клиента

Пользователи сети предположили, что в вещах мог находиться аэрозольный баллончик, аккумулятор или зажигалка. 

Источник:

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Метки: в мире   взрыв   видео   интресно   инцидент   происшествие   сушильная машина   
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14  комментариев
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9k
krivsan Час назад
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91
Lex Lem 5 минут назад
А что это так бумкнуло?!!
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91
Lex Lem 5 минут назад
А что это так буркнул?!!
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 22 минуты назад
мужичку подфартило...в чистой рубашке родился)
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4k
avix Полчаса назад
Это было 14 марта в Ла Корунье Испания. После взрыва пришёл клиент и взял ответственность на себя, сказав, что это он забыл баллон для зарядки зажигалок в белье.
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2k
sman1977 Полчаса назад
Херассе машинка стирку закончила....
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31k
Андрей Иванов Час назад
Похоже, в белье что-то было, в сушке просто нечему так взрываться
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