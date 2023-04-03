Взрыв сушильной машины в прачечной

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Газовая сушильная машина внезапно взорвалась в одной из прачечных. Инцидент произошёл вскоре после того, как помещение покинул клиент.
Счастливый день клиента
Пользователи сети предположили, что в вещах мог находиться аэрозольный баллончик, аккумулятор или зажигалка.
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Если в посте нет ошибки, то и гадать не нужно.
Хотя даже представить не могу что это за машина такая.
https://www.ggmgastro.com/ru-de-eur/susilnaia-masina-dlia-belia-gazovaia-obieem-18-kghttps://www.ggmgastro.com/ru-de-eur/susilnaia-masina-dlia-belia-gazovaia-obieem-18-kg
Чем их электрические не устраивают?