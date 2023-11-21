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Пол провалился под людьми в новом китайском супермаркете

Пол провалился под людьми в новом китайском супермаркете

Автор:
21 ноября 2023 09:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   в мире   магазин   пол   происшествие   супермаркет   
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В китайском городе Цзиюань пол нового магазина провалился под посетителями. Происшествие запечатлела камера наблюдения.

Супермаркет, открывшийся 18 ноября в городе Цзиюань (провинция Хэнань, КНР), закрылся на следующий же день из-за обрушения пола. Несколько клиентов провалились в образовавшуюся яму и получили лёгкие травмы.

В настоящее время проводится расследование инцидента. Кадры с обрушившимся полом попали на видео.

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Метки: Видео   Китай   в мире   магазин   пол   происшествие   супермаркет   
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3  комментария
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36k
Андрей Иванов 57 минут назад
Плитку клали практически на голую землю. Китайцы
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10k
Гомерчик 50 минут назад
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171
smet 50 минут назад
Заголовок надо исправить
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