Пол провалился под людьми в новом китайском супермаркете

Супермаркет, открывшийся 18 ноября в городе Цзиюань (провинция Хэнань, КНР), закрылся на следующий же день из-за обрушения пола. Несколько клиентов провалились в образовавшуюся яму и получили лёгкие травмы.

В настоящее время проводится расследование инцидента. Кадры с обрушившимся полом попали на видео.