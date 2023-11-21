Пол провалился под людьми в новом китайском супермаркете

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В китайском городе Цзиюань пол нового магазина провалился под посетителями. Происшествие запечатлела камера наблюдения.
Супермаркет, открывшийся 18 ноября в городе Цзиюань (провинция Хэнань, КНР), закрылся на следующий же день из-за обрушения пола. Несколько клиентов провалились в образовавшуюся яму и получили лёгкие травмы.
В настоящее время проводится расследование инцидента. Кадры с обрушившимся полом попали на видео.
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Метки: Видео Китай в мире магазин пол происшествие супермаркет
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