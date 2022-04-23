Мигранты разгромили торговую точку с овощами

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В Самаре гости из ближнего зарубежья начали крушить точку с овощами. Они переворачивали лотки на асфальт и кричали, что им за это ничего не будет.
Суд над этой буйной парочкой перенесли, из-за того что, тот резко забыл русский язык и потребовал переводчика. А вот его гражданской жене выписали штраф в размере 1000 рублей.
Внимание! В данном видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я сходу мог бы нарисовать штук пять версий происходящего, с разной степенью виноватости обоих участников конфликта.