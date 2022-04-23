FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Криминал 1335 постов • 312 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал 
Мигранты разгромили торговую точку с овощами

Мигранты разгромили торговую точку с овощами

Автор:
23 апреля 2022 13:11
Сообщество : Криминал
Метки: видео   драка   люди   маты   овощи   овощная война   ссора   
2199
1
1

В Самаре гости из ближнего зарубежья начали крушить точку с овощами. Они переворачивали лотки на асфальт и кричали, что им за это ничего не будет.

Суд над этой буйной парочкой перенесли, из-за того что, тот резко забыл русский язык и потребовал переводчика. А вот его гражданской жене выписали штраф в размере 1000 рублей.

Внимание! В данном видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   драка   люди   маты   овощи   овощная война   ссора   
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32
gh0st 2 часа назад
Обезьян в обезьянник!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
tyrganskiy Минуту назад
По русски говорит лучше ,чем я...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Dabus 4 минуты назад
Что-то не пуганные вообще, лето же скоро. Как пойдут ВДВшники мимо ... полетят чёрные бороды по закоулочкам ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Максим 12 минут назад
Всем мигрантам нужно давать испытательный срок, лет 25-30. Перешел дорогу не там, чеши домой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Олег 13 минут назад
1000 рублей? Вы смеётесь? Там 15 суток для старта! Статью ха хулиганство отменили для чуркобесских подстилок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Bill 19 минут назад
Без пояснения отчего возник конфликт - пост ниочём.
Я сходу мог бы нарисовать штук пять версий происходящего, с разной степенью виноватости обоих участников конфликта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
бат св 21 минуту назад
день таджикских ВДВ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
650
Мой лучший друг 24 минуты назад
Такое чувство что такие специально лезут с провокациями на камеру, что бы потом их в комментариях обезьянами, да ишаками называли. Так еще и по русски ни бе ни ме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вячеслав Полчаса назад
А если в еб.а.л.о?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Eugen 40 минут назад
Это было здесь, если кому интересно: https://www.google.ru/maps/@53.3021468,50.2772078,3a,75y,181.2h,78.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1soPTXBNmOwYvNTCfzxMtY0Q!2e0!7i13312!8i6656https://www.google.ru/maps/@53.3021468,50.2772078,3a,75y,181.2h,78.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1soPTXBNmOwYvNTCfzxMtY0Q!2e0!7i13312!8i6656
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
993
сергей ремизов 49 минут назад
Из за точки похоже весь сыр бор. Блин, ведут себя как тупые макаки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
589
Виктор Глущенко 54 минуты назад
И никто не утихомирил этих черножопых . Народ , вы что ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Motorola 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
info-kozirev Час назад
А в связи с чем кипишь то,чего черножопая мартышка возбудилась то,сломать ему череп,что б и другим неповадно было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Час назад
Реальность такова. В классе есть уе,б.о.к, который всех терроризирует. Всё молчат. Причина - учитель всё покрывает чтобы у него была красивая отчётность и вообще не было никаких проблем. И таких учителей - 90 %. Трусливые и не учителя. Но бывает так что пришел настоящий учитель. И вот тогда все меняется. Учитель пришел , придурки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
1k
70k
Пётровыч 2 часа назад
1000 рублей штраф это как то перебор, это не гуманно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1125700



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Мой отец узбек. Что делать?": 15+ неожиданных комментариев на посты в Сети
1
56
"Мой отец узбек. Что делать?": 15+ неожиданных комментариев на посты в Сети
Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали из России
1
117
Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали...
Набирающие популярность в сообществах
10 знаменитых мужчин, которые нарушили традиции и взяли фамилию своей жены
1
22
10 знаменитых мужчин, которые нарушили традиции и взяли фамилию своей жены
Что такое подвиг?
0
9
Что такое подвиг?
Тачка на водороде: будущее или реальность
Тачка на водороде: будущее или реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#интересное#подборка#новости#автомобили#дети#комментарии#фотографии
#интересно#факты#мир#картинки#кино#автомир#Приколы#дтп#позитив#авто аварии
#Юмор#прикол#история#люди#милота#в мире#аварии#знаменитости#смешно#Реакция
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Ссора влюбленных, бабушка и кошка Ссора влюбленных, бабушка и кошка Секретная барная техника бесконтактного боя Секретная барная техника бесконтактного боя Кассир смогла постоять за себя Кассир смогла постоять за себя Слон и моська в мире людей Слон и моська в мире людей В Челябинске парень избил 67-летнего пенсионера за сделанное замечание В Челябинске парень избил 67-летнего пенсионера за сделанное замечание

На что жалуетесь?

Вернуться