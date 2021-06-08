В Челябинске парень избил 67-летнего пенсионера за сделанное замечание

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В челябинском микрорайоне Чурилово парень пытался попасть на закрытую территорию дома через забор и был отогнан пенсионером. После этого между ними возникла перепалка, которая быстро переросла в избиение 67-летнего мужчины.
На опубликованном в сети видео с камеры видеонаблюдения видно, что на помощь пожилому мужчине пришли несколько молодых людей. Дочь пострадавшего заявила СМИ, что молодые люди посадили нападавшего на заднее сиденье автомобиля и увезли в неизвестном направлении.
В полицию не поступало заявлений от участников конфликта, однако правоохранители намерены провести проверку по размещённому в сети видео.
В полицию не поступало заявлений от участников конфликта, однако правоохранители намерены провести проверку по размещённому в сети видео.
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