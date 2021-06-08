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В Челябинске парень избил 67-летнего пенсионера за сделанное замечание

В Челябинске парень избил 67-летнего пенсионера за сделанное замечание (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 08:38
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   избиение   инцидент   люди   пенсионер   челябинск   
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В челябинском микрорайоне Чурилово парень пытался попасть на закрытую территорию дома через забор и был отогнан пенсионером. После этого между ними возникла перепалка, которая быстро переросла в избиение 67-летнего мужчины.

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Метки: видео   драка   избиение   инцидент   люди   пенсионер   челябинск   
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12  комментариев
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7k
Кенвуд Час назад
При СССР старшие делали замнчания всякой шпане, и ни у кого не было мысли избить старика. Старших уважали. Сейчас наплодилось сук, которые никого не уважают, даже мать свою отметелят, не стесняясь.
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−7
агент Милания Минуту назад
вот в чем он не прав?
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7k
Puans-on 16 минут назад
Я всё понимаю, но покой хрен, дедушка полез в драку. Прогнал дурака, и сиди за калиткой. Не сидишь, нападаешь - будь готов.
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1k
shingotln 16 минут назад
зашел посмотреть не на видео с действиями ублюдка, а найти комментарий, что он найден, и присядет на зону отдохнуть и подумать об уважении к старикам.
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6k
Ivan 21 минуту назад
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9k
Шурум-бурум Час назад
"танцор" бесспорно мудак, но зачем 66-летний дед полез разбираться с этим мудаком, а не вызвал полицию?
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261
сеньор Леонсио Час назад
Класть на землю,и вызывать полицию,иначе можно в подозреваемые перейти.
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27k
Антон Час назад
Парень под допингом. Увезшие его в неизвестном направлении парни (если верить заявлению дочери - на видео-то факта увоза нет. И рюкзак с газона пропал) могут теперь попасть по статье незаконного удержания или даже похищения человека. Что мешало вызвать полицию на месте?
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1k
gizmo gizmo Час назад
интересно, а если этого персонажа найдут, велик шанс что он присядет?
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32k
Alex Час назад
Нарик походу.
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3k
Горожанин Час назад
Закопали уже. Преступление и наказание. Челябинск. Все по взрослому.
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3dmonkey

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