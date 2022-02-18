Секретная барная техника бесконтактного боя

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Переборщившие с алкогольными напитками женщины решили атаковать одного из посетителей питейного заведения. Чтобы справиться с пьяными барышнями мужчине не пришлось даже использовать руки.
Какой сногсшибательный парень!
Барный мастер бесконтактного боя вскружил женщинам голову.
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