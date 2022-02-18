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Секретная барная техника бесконтактного боя

Секретная барная техника бесконтактного боя (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 10:18
Сообщество : Юмор
Метки: бар   в мире   видео   девушки   драка   конфликт   люди   
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Переборщившие с алкогольными напитками женщины решили атаковать одного из посетителей питейного заведения. Чтобы справиться с пьяными барышнями мужчине не пришлось даже использовать руки.

Какой сногсшибательный парень!

Барный мастер бесконтактного боя вскружил женщинам голову.

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Метки: бар   в мире   видео   девушки   драка   конфликт   люди   
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7  комментариев
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43k
dima423 2 часа назад
девок он обворожил, девкам голову вскружил...)
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1k
Граф Андрий Полчаса назад
и чё????
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852
Куртуазный Маньерист 44 минуты назад
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186
eutace Час назад
пипец парню - теперь его обвинят что своими действиями он способствовал получению травм девушками )))
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Баба бухая - ногам не хозяйка.
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24k
SerGProS 2 часа назад
Ска, вовремя ауру неприкосновенности включил.
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3k
Дмитрий ! 2 часа назад
Когда юбилей у этого видео?
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Mr.Adamson

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