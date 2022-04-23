Маленький бунтарь ушел из дома из-за глупых правил родителей

1030
1
1
Это была последняя капля, когда родители этого малыша запретили есть конфеты на завтрак.
А с чего еще начинать день как не с конфет.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Опыт — это бесценно! Противостояние мальчика против лопаты
- Взяли дочку в парк, чтобы покормить уток, но что-то пошло не так
- Родители выпускников нарядились рокерами и панками и сняли поздравительный клип
- Взрослые возвращаются в офис после нескольких месяцев работы из дома
- Малыш увидел собственную истерику со стороны и был шокирован
18
Понравилось18
Новости партнёров