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Маленький бунтарь ушел из дома из-за глупых правил родителей

Маленький бунтарь ушел из дома из-за глупых правил родителей

Автор:
23 апреля 2022 11:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   правила   родители   ушел из дома   фото   
1030
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Это была последняя капля, когда родители этого малыша запретили есть конфеты на завтрак.

А с чего еще начинать день как не с конфет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   дети   правила   родители   ушел из дома   фото   
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6  комментариев
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 43 минуты назад
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Лютый вам Бетховен 9 минут назад
"Достаточно лишь выйти из дома, Фродо - и твои ноги сами тебя понесут."
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Снежный Барс 22 минуты назад
Да и пусть идёт, может тогда вырастет нормальным человеком, а не пиндосом каким-нибудь
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amrita Полчаса назад
Фуйня.. еще и с чемоданом- бред сивой ( иностранной!) кобылы
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Светлана Минаенкова Час назад
И что потом? Нового родили?
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