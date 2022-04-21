Готовим блюдо "Рататуй" как в одноименном мультфильме

1401
1
1
Многие из нас смотрели мультик "Рататуй", в котором крысёнок Реми стал поваром и растопил сердце сурового ресторанного критика. Кулинар записал процесс приготовления традиционного блюда прованской кухни, показанного в мультфильме.
В видео ниже вы увидите процесс приготовления обычной и сладкой версии блюда. Пальчики оближешь!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Ожидания и реальность: Мужчина попытался повторить рецепт из интернета
- Белка из «Ледникового периода» всё же смогла добраться до жёлудя
- Когда решил заморочиться: рецепт баранины на природе
- Китаянка показала, как приготовить холодец из рыбьей чешуи
- Настоящая калорийная бомба: легкий и быстрый рецепт закуски
19
Понравилось19
Новости партнёров