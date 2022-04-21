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Готовим блюдо "Рататуй" как в одноименном мультфильме

Готовим блюдо "Рататуй" как в одноименном мультфильме (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 09:32
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Рататуй   Рецепт   видео   мультфильм   мультфильм рататуй   
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Многие из нас смотрели мультик "Рататуй", в котором крысёнок Реми стал поваром и растопил сердце сурового ресторанного критика. Кулинар записал процесс приготовления традиционного блюда прованской кухни, показанного в мультфильме.
В видео ниже вы увидите процесс приготовления обычной и сладкой версии блюда. Пальчики оближешь!

Источник:

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Метки: Еда   Рататуй   Рецепт   видео   мультфильм   мультфильм рататуй   
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3  комментария
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27k
Vazari 4 часа назад
Рататуй-шмататуй. Это аджапсандал... на минималках
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10k
Бендер Родригес 3 часа назад
А где мясо?
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Dobriy drug

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