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Девушка приготовила для своего парня все блюда из мультфильма «Рататуй»

Девушка приготовила для своего парня все блюда из мультфильма «Рататуй»

Автор:
17 мая 2024 07:51
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Рататуй   мультфильм   необычно   отношения   
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Девушка устроила своему парню незабываемый вечер с просмотром мультфильма «Рататуй». Она приготовила все блюда из мультфильма и подавала их вскоре после того, как они появлялись на экране.

Полное погружение

Парень запечатлел несколько блюд, которые приготовила ему вторая половинка.

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Метки: Видео   Еда   Рататуй   мультфильм   необычно   отношения   
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5  комментариев
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909
Вазап Алейкум Час назад
Этож обожраться можно! Нет чтоб порнушку с ним посмотреть по аналогичной методике!
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6k
Василий 6 минут назад
В г. Нанси (Франция) пришли в ресторанчик поужинать. Смотрю, в меню есть Рататуй, правда ценник в 34 евро. Всегда хотел это попробовать и заказал. Приносят здоровенную глубокую тарелку с обычным овощным рагу... Попробовал - вкусно, но не за 34 евро. Через 2 минуты приносят огромный говяжий вкуснейший стейк. / Следующим вечером Рататуй заказали все.
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40k
russger 9 минут назад
Я смотрю фишки потихоньку становятся филиалом тиктока
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26k
SolomonA 38 минут назад
Очень хорошая девушка.
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1k
Polotenchick 57 минут назад
Офигеть, сенсация!
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