Девушка приготовила для своего парня все блюда из мультфильма «Рататуй»

1193
1
1
Девушка устроила своему парню незабываемый вечер с просмотром мультфильма «Рататуй». Она приготовила все блюда из мультфильма и подавала их вскоре после того, как они появлялись на экране.
Полное погружение
Парень запечатлел несколько блюд, которые приготовила ему вторая половинка.
Источник:
Ссылки по теме:
- Хоббихорсинг — вид спорта или полнейшая дурость?
- "Ограбление по..." - советский мультфильм, четверть которого оказалась под запретом
- Пёс "завёл" машину и устроил ДТП
- Бритни Спирс заскучала по бывшему мужу и начала выкладывать милые видео с ним
- В Госдуме рассказали, что на новом школьном уроке «Семьеведение» подростков научат понимать друг друга и выяснять, кто в паре главный
Новости партнёров
реклама