Энтони Хопкинс, танцующий на вечеринке после вручения «Оскара», сделает ваш день

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Забудьте Уилла Смита и Криса Рока! На 94-й церемонии вручения премии «Оскар» было много прикольных моментов. К этому списку добавилось вирусное видео сэра Энтони Хопкинса, который вышел на танцевальную площадку.
Знаменитый 84-летний актер, когда начинает играть песня Oscar D'Leon - LLoraras, хватает свою супругу за руку и ведет ее на танцпол, где Он показал свои лучшие шаги.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Энтони Хопкинс видео осказ селебрити танец шоу бизнес
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