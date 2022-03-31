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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5656 постов • 716 подписчиков подписаться
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Энтони Хопкинс, танцующий на вечеринке после вручения «Оскара», сделает ваш день

Энтони Хопкинс, танцующий на вечеринке после вручения «Оскара», сделает ваш день (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 08:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Энтони Хопкинс   видео   осказ   селебрити   танец   шоу бизнес   
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Забудьте Уилла Смита и Криса Рока! На 94-й церемонии вручения премии «Оскар» было много прикольных моментов. К этому списку добавилось вирусное видео сэра Энтони Хопкинса, который вышел на танцевальную площадку.

Источник:

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Метки: Энтони Хопкинс   видео   осказ   селебрити   танец   шоу бизнес   
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4  комментария
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10k
Николай 2 часа назад
Танцует конечно не важнецки, но самое главное ему плевать на моё мнение. Он наслаждается жизнью, классный дед!
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2k
Sergius SPb Час назад
Ну да. Чем знаменит очередной Оскар?
Вы запомнили финалистов? Фамилии,имена,фильмы?
А что запомнили?
Удар Смита. Танцующего Хопкинса. Нелепые наряды.
Вау. Праздник удался.
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698
kan35 Час назад
Веселый людоед.
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311
Царь kan35 2 минуты назад
Даже ягнята перестали молчать, когда увидели его танец.
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